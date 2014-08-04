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Ученые рассказали, почему женщины продолжают набирать вес после родов

Krasotka.ee
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Сотрудники Мичиганского университета проанализировали данные 30000 женщин. Все участницы с возрастом прибавляли в весе. Однако исследователи обнаружили существенные различия между теми, кто рожал и не рожал. Рожавшие женщины каждый год набирали примерно на 0,45 килограмма больше, чем бездетные участницы.

Специалисты говорят, что дело в образе жизни матерей. После родов они нередко ведут сидячий образ жизни и едят с тарелки своего ребенка. Кроме того, нехватка сна, от которой часто страдают женщины после рождения ребенка, повышает аппетит. Это тоже способствует увеличению веса, передает The Times of India.

Многие женщины после родов садятся на диету и начинают выполнять физические упражнения, чтобы сбросить вес. Но быстро добиться желаемого результата не удается, поэтому они разочаровываются и перестают пытаться. Ученые отмечают: если женщина после родов хочет потерять вес, ей нужно ограничить калорийность своего рациона и больше времени уделять физическим нагрузкам. Здоровый образ жизни следует вести постоянно, пишет Newsru.com.

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