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Скажите, какой формы ваши брови, а мы угадаем, какой у вас характер

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Если глаза — зеркало души, то брови — их оправа. Но даже эта оправа способна многое рассказать о нашем характере.

AdMe.ru предлагает протестировать этот физиогномический подход на себе или окружающих прямо сейчас.

Самые обычные

Брови средней ширины и посадки свидетельствуют о приверженности традиционным ценностям и прямоте характера. При этом вы не склонны драматизировать события, поэтому окружающим, как правило, легко находиться в вашем обществе.

Супердлинные

Обладатели длинных бровей умеют противостоять практически любому стрессу и очень общительны. Это яркие индивидуальности с неиссякаемыми внутренними ресурсами и широким кругом интересов. Если это ваш случай, то все проблемы вы привыкли решать самостоятельно и редко посвящаете в них окружающих.

Короткие

Вы чрезвычайно внимательны к деталям и обычно твердо стоите на своем. Вы не любите слушать жалобы других, ведь вам иногда тоже сложно в одиночку справиться с трудностями. Но ничего невозможного точно нет.

Густые

Вы уверены в себе и своей привлекательности, легко справляетесь с конфликтами, а на пути к своей цели просто неудержимы. Вас не особо беспокоит мнение окружающих, куда важнее собственная жизнь, которую стоит прожить на полную катушку. Про таких говорят «вольный дух».

Тонкие

Очень тонкие брови — сигнал врожденной деликатности. Конфликты — это вообще не ваша сфера, вы мастерски избегаете их при любой возможности. Идеальный слушатель и добрейшая душа, что тут еще скажешь.

Высокие арки

Если у вас высокие брови, значит, вы чувствительны и избирательны в общении. При первом знакомстве люди могут составить ложное представление, посчитав вас эгоцентричным или надменным. Но дело лишь в том, что вы не откроетесь полностью, пока кто-то не завоет ваше доверие. Перфекционизм и самокритичность — знакомы с ними не понаслышке, не правда ли?

Низкие арки

На девушку с низко посаженными бровями точно можно положиться в любой ситуации. Обычно они обладают легким характером и умеют строить серьезные, прочные отношения.

Треугольные

Угловатость и заостренность бровей говорит о подвижности во всем: вы быстро анализируете происходящее и на лету принимаете решения. Иногда это выходит боком, но у такой спонтанности есть и свои плюсы: скучно с вами точно не бывает. Прирожденный лидер, вы умеете вдохновлять людей и не боитесь брать на себя ответственность.

Округлые

Брови круглой формы — бесспорный признак доброты и заботливости. Вы не бываете равнодушны к людям, всегда помогаете тем, кто в этом нуждается, и ни за что не оставите их в беде.

Почти прямые

Брови без ярко выраженных изгибов говорят об аналитическом складе ума и склонности к рациональному мышлению. Семь раз отмерь, один отрежь — это точно про вас. При этом вы не боитесь называть вещи своими именами и говорить людям правду, которую другие сказать постесняются.

«Диагональные» брови

Чем больше угол наклона в этом случае, тем сильнее бурлят эмоции и кипят страсти. Вы производите сильное впечатление на людей вокруг, и забыть вас не так уж просто. Вы знаете, чего именно хотите от жизни и что надо делать, чтобы получить это как можно скорее.

Почти невидимые

Один из самых редких случаев — это светлые, редкие брови, форму которых не так-то просто определить. Это верный знак неуверенности в себе и своих силах, как следствие — робость и застенчивость. Вам не присущи излишняя напористость и агрессивность. Скорее отбросьте сомнения, и все обязательно получится!

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