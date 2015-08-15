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Родителям запретят узнавать пол будущего ребенка

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Общественные организации Великобритании призывают власти этой страны запретить проведение анализов крови, по которым можно определить пол ребенка через девять недель после зачатия. Это позволит избежать целого вала абортов, который наблюдается среди беременных, не желающих иметь дочерей.

Сразу несколько крупных общественных организаций предупредили, что частные клиники Великобритании предлагают неинвазивные тесты для будущих родителей. На основе анализа крови можно установить пол будущего ребенка. Известно, что значительное количество будущих пап и мам хотят иметь сыновей, а не дочерей, и для некоторых из них информация о женском поле зародыша является достаточной для решения о проведении аборта, пишет Newsru.com.

Однако запрет на подобные анализы крови не кажется экспертам оправданным. Дело в том, что эта диагностика позволяет изучить организм будущего ребенка на предмет целого ряда серьезных состояний. В частности, речь идёт о синдромах Дауна, Патау и Эдвардса. Сегодня в Великобритания эти анализы проводят среди беременных, которые входят в особую группу риска. Но этот же самый тест позволяет определить пол будущего ребенка. Врачи из частных клиник предлагают подобную услугу всем желающим, а не только тем родителям, детям которых могут грозить повышенные риски развития тех или иных генетических расстройств.

Аборты из-за пола ребенка набирают все большую популярность в мире. С этим негативным явлением активно борются общественные организации, однако прогресс технологий позволяет будущим родителям получать ответ на этот вопрос ещё на том сроке беременности, на котором возможно проведение абортов.

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