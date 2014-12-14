Почему не худеет живот, и как с этим бороться

На самом деле, не все так печально. Живот обязательно похудеет, нужно лишь дать себе немного времени и исправить небольшие огрехи в плане питания и тренировок.

Почему не худеет живот от диеты

Тут возможны варианты:

• диета слишком низкокалорийная и вы сидите на ней более 14 дней. Это вызвало естественное замедление метаболизма. Ваш живот потихоньку худеет, но настолько медленно, что вы просто не видите результата. В этом случае поможет диетический читинг – на пару дней увеличьте калорийность рациона на 20-30%, но не за счет булочек и шоколадок, а за счет каш, цельнозернового хлеба, макарон и фруктов, пишет help-pohudet.ru.

Контролируйте количество жиров, и ешьте больше белка – 3-4 порции куриной грудки, морепродуктов или рыбы в сутки. Здоровое питание без ограничения калорий убедит ваш организм, что никто не собирается замаривать его голодом, и он потихонечку начнет отдавать упрямые жировые отложения.

• возможно, ваша диета содержит продукты – провокаторы вздутия, которые увеличивают объем брюшной полости за счет скопившихся газов, и живот выглядит как шарик. Некоторые низкокалорийные диеты (вегетарианская, бобовая, фасолевая, свекольная, яблочная) с непривычки могут вызвать настоящий метеоризм. Причина – слабая микрофлора кишечника. Это не значит, что жировая прослойка не уменьшается. Однако не стоит и терпеть «газовую атаку».

Решений этой проблемы может быть две. Либо перед началом богатой фруктозой и клетчаткой диеты вы принимаете курс бифидумбактерина, линекса или любого другого пребиотика, либо переходите на более подходящую систему питания. Попробуйте питаться курицей, рыбой, мясом, зелеными овощами типа огурцов и салата, томатами, и ягодами. Не забывайте о качественном растительном масле. Кушайте гречку и овсянку, а не бобовые, и ваш живот станет плоским.

• возможно, вы совершаете типичные ошибки худеющих – регулярно употребляете белый рис, думая, что от него не толстеют. Или кладете слишком много растительного масла в овощные салаты. А может, едите на завтрак сладкие хлопья или сидите на одних овощах, не получая достаточного количества белка. Или позволяете себе полуфабрикаты – готовые мясные колбасы и сосиски, сладкий кефир и сладкие йогурты, или увлекаетесь вредными растворимыми продуктами.

«От живота» скорее поможет разнообразная диета из натуральных круп – гречки, овсянки, нежирных источников белка – морепродуктов, куриной грудки, рыбы, плюс натуральные овощи и фрукты. Полуфабрикаты во время снижения веса вам не нужны. Все они содержат сахар и крахмал, а они настраивают нашу гормональную систему, скорее, на складирование и хранение жировых отложений, а не на их уменьшение.

Почему не худеет живот от упражнений

В этом случае, опять-таки, можно выделить типичные причины:

• вы делаете только скручивания, наклоны, подъемы корпуса лежа, и крутите обруч. Все упражнения на пресс сжигают слишком мало калорий, чтобы вызвать мощное похудение за счет жировой прослойки.

Ваши тренировки должны быть направлены на то, чтобы вызвать общее похудение, в результате которого начнет уходить и живот. А с «упражнениями от живота» вы лишь подтянете мышцы пресса, но не уберете жировую складку.

Поэтому для большего эффекта не зацикливайтесь на тренировке области живота, а выполняйте любые жиросжигающие упражнения. Добавьте по 30 минут кардиоупражнений утром натощак каждый день. Бегайте, плавайте, крутите педали велоэргометра или просто танцуйте, это даст больше пользы вашему животу, нежели еще 100 скручиваний на пресс.

• вы игнорируете силовые упражнения. Отжимания, поза планки, приседания, тяги штанги и гантелей, так или иначе, задействуют глубокие мышцы пресса. Выполняя силовые упражнения дома или в тренажерном зале, вы уменьшите живот быстрее, чем девушка, которая только качает пресс и занимается кардио;

• вы перетренировались, и в теле задержалась вода. Эта проблема преследует опытных фитнесисток со стажем. Слишком много тренировок, недостаточное восстановление – провокаторы отеков, а лишняя жидкость скапливается, в том числе, и там где должны, по вашему мнению, быть кубики. Старайтесь соблюдать разумный баланс между тренингом и отдыхом, и живот обязательно похудеет.