Симулирующие оргазм женщины чаще изменяют мужчинам

Споры о том, как часто женщины симулируют оргазм, и стоит ли это делать, не утихают десятки лет. Но теперь ученые доказали, что частота подобных симуляций может совпадать с тем, насколько верной является женщина. Чем чаще она притворяется в постели, тем выше вероятность того, что эта женщина изменит своему партнеру с другим мужчиной. Любопытно, что авторы исследования не обнаружили никакой связи между женщинами с меньшим количеством оргазмов и супружескими изменами. Доказано лишь то, что наиболее часто притворяющиеся в постели дамы чаще ходят налево, пишет Medikforum.ru.

Для своего исследования ученые привлекли 138 девушек и 121 молодого человека, являющихся студентами колледжа и состоящих в гетеросексуальных отношениях. Девушек опрашивали о том, насколько часто они испытывают оргазм, а парней о том, как часто, по их мнению, девушки получают удовольствие в постели. На условиях полной анонимности девушки и юноши также сообщали об изменах в прошлом, и о желании изменять своим партнерам в будущем.

Симулирование оргазма, как оказалось, очень прочно связано с супружескими изменами. Чем чаще женщины симулировали оргазм, тем меньше удовольствия получали мужчины в отношениях с ними. Другими словами, ненастоящий оргазм говорил гораздо больше о желании женщины изменить партнеру, чем оргазм настоящий. Отметим, что по статистике свыше 60% женщин регулярно или время от времени симулируют оргазмы. Чаще всего они делают это для того, чтобы доставить приятное своим мужчинам, как показывают опросы.