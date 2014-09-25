Женщина c раком груди рассказала, как она обнаружила опухоль, когда даже хирург ее не заметил

Проблема в том, что большинство женщин не находят времени, чтобы планово сходить на медосмотр, и не умеют проводить самодиагностику. К счастью, 90% женщин, которые узнали о своей болезни на ранних стадиях, излечиваются. 27-летняя Хейли Бронинг делится своей историей рака груди и спасательным трюком, о котором врачи раньше не говорили, пишет Marketium.ru.
Не стоя, а лежа
Трюком Хейли можно дополнить все виды самодиагностики здоровья груди, которые уже широко известны. Женщина нащупала опухоль в лежачем положении. Но! Она обратила внимание, что опухоль полностью исчезает, если ее искать, стоя перед зеркалом или в душе. Трудно поверить, но даже опытный хирург не мог найти опухоль, когда женщина стояла, а не лежала!
Сейчас Хейли идет на поправку. А врачи призывают проводить самодиагностику раз в месяц в один и тот же день!
Симптомы, которые должны вас насторожить:
«Шарики» (болезненные или нет, твердые, неправильной формы, мягкие, округлые – любые)
Опухоль может дислоцироваться частично или по всей груди
Раздражение кожи
Боль в груди или соске
Изменения формы и размера соска, втягивание
Покраснение, шероховатость или утолщение соска
Утолщение кожи груди.
Факторы риска – то, что увеличивает шансы рака
курение и алкоголь;
пассивное курение;
ожирение и малоподвижный образ жизни;
гормональная терапия;
оральные контрацептивы;
излучение радиации;
генетические условия;
плотные ткани молочной железы;
генные мутации;
семейная история болезней.
Не экономьте время на своем здоровье!