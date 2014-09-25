Женщина c раком груди рассказала, как она обнаружила опухоль, когда даже хирург ее не заметил

Проблема в том, что большинство женщин не находят времени, чтобы планово сходить на медосмотр, и не умеют проводить самодиагностику. К счастью, 90% женщин, которые узнали о своей болезни на ранних стадиях, излечиваются. 27-летняя Хейли Бронинг делится своей историей рака груди и спасательным трюком, о котором врачи раньше не говорили, пишет Marketium.ru.

Не стоя, а лежа

Трюком Хейли можно дополнить все виды самодиагностики здоровья груди, которые уже широко известны. Женщина нащупала опухоль в лежачем положении. Но! Она обратила внимание, что опухоль полностью исчезает, если ее искать, стоя перед зеркалом или в душе. Трудно поверить, но даже опытный хирург не мог найти опухоль, когда женщина стояла, а не лежала!

Сейчас Хейли идет на поправку. А врачи призывают проводить самодиагностику раз в месяц в один и тот же день!

Симптомы, которые должны вас насторожить:

«Шарики» (болезненные или нет, твердые, неправильной формы, мягкие, округлые – любые)

Опухоль может дислоцироваться частично или по всей груди

Раздражение кожи

Боль в груди или соске

Изменения формы и размера соска, втягивание

Покраснение, шероховатость или утолщение соска

Утолщение кожи груди.

Факторы риска – то, что увеличивает шансы рака

курение и алкоголь;

пассивное курение;

ожирение и малоподвижный образ жизни;

гормональная терапия;

оральные контрацептивы;

излучение радиации;

генетические условия;

плотные ткани молочной железы;

генные мутации;

семейная история болезней.

Не экономьте время на своем здоровье!