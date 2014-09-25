Среда, 1. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Женщина c раком груди рассказала, как она обнаружила опухоль, когда даже хирург ее не заметил

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Ни одна женщина в мире не хочет услышать слова «у вас рак груди». Но, к сожалению, по данным врачей, среди женщин это наиболее частая форма рака. Его диагностируют у каждой 10-й.

Проблема в том, что большинство женщин не находят времени, чтобы планово сходить на медосмотр, и не умеют проводить самодиагностику. К счастью, 90% женщин, которые узнали о своей болезни на ранних стадиях, излечиваются. 27-летняя Хейли Бронинг делится своей историей рака груди и спасательным трюком, о котором врачи раньше не говорили, пишет Marketium.ru.

Не стоя, а лежа

Трюком Хейли можно дополнить все виды самодиагностики здоровья груди, которые уже широко известны. Женщина нащупала опухоль в лежачем положении. Но! Она обратила внимание, что опухоль полностью исчезает, если ее искать, стоя перед зеркалом или в душе. Трудно поверить, но даже опытный хирург не мог найти опухоль, когда женщина стояла, а не лежала!

Сейчас Хейли идет на поправку. А врачи призывают проводить самодиагностику раз в месяц в один и тот же день!

Симптомы, которые должны вас насторожить:

    «Шарики» (болезненные или нет, твердые, неправильной формы, мягкие, округлые – любые)

    Опухоль может дислоцироваться частично или по всей груди

    Раздражение кожи

    Боль в груди или соске

    Изменения формы и размера соска, втягивание

    Покраснение, шероховатость или утолщение соска

    Утолщение кожи груди.

Факторы риска – то, что увеличивает шансы рака

    курение и алкоголь;

    пассивное курение;

    ожирение и малоподвижный образ жизни;

    гормональная терапия;

    оральные контрацептивы;

    излучение радиации;

    генетические условия;

    плотные ткани молочной железы;

    генные мутации;

    семейная история болезней.

Не экономьте время на своем здоровье!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбольшинствоконтрацептивыпассивное курениераздражение
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:45
Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи
15:27
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»
15:16
Видео: делаем весенний макияж
14:44
Женщина c раком груди рассказала, как она обнаружила опухоль, когда даже хирург ее не заметил
14:26
Медики рассказали, что нельзя делать после еды
14:15
Симулирующие оргазм женщины чаще изменяют мужчинам
13:46
Почему не худеет живот, и как с этим бороться
13:25
Родителям запретят узнавать пол будущего ребенка
13:12
Скажите, какой формы ваши брови, а мы угадаем, какой у вас характер
13:06
Документалку об Армани впервые разместили в общем доступе
12:43
Ученые рассказали, почему женщины продолжают набирать вес после родов
12:37
Как приготовить соус бешамель
19:42
Без срока годности: 11 продуктов, которые не портятся!
19:18
Самая желанная женщина по знаку Зодиака. Не вы ли это?
18:42
Смотрите, как удалось русской одеть президента и элиту Эстонии
18:17
Маски для волос с кефиром: в чем польза?
17:47
Топ-пять привычных перекусов, таящих в себе опасность
17:28
Необычные признаки, по которым можно определить пол будущего ребенка
17:04
Оргазм во время родов: миф или реальность
16:39
Щелочная диета для похудения и здоровья
Все новости
ФэшнЦеликом
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»

Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи

Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи

Женщина c раком груди рассказала, как она обнаружила опухоль, когда даже хирург ее не заметил

Женщина c раком груди рассказала, как она обнаружила опухоль, когда даже хирург ее не заметил

Медики рассказали, что нельзя делать после еды

Медики рассказали, что нельзя делать после еды

13:46
Почему не худеет живот, и как с этим бороться
Самые читаемые
Родителям запретят узнавать пол будущего ребенка
Почему не худеет живот, и как с этим бороться
Медики рассказали, что нельзя делать после еды
Самая желанная женщина по знаку Зодиака. Не вы ли это?
Смотрите, как удалось русской одеть президента и элиту Эстонии
Топ комментариев
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиеволосыдевушкидетиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмодамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыученыефигураэффект
LimonЦеликом
В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара

А вот и не дилдо! Ольга Темникова раскрыла секрет таинственного аксессуара

В семье Елены Яковлевой прибавление

В семье Елены Яковлевой прибавление

15:55
Выяснились трагические подробности аварии, в которую попал Николай Караченцв
15:35
Без срока годности: десять продуктов, которые никогда не портятся!
15:25
Какого цвета клубника? Интернет сводит с ума новая фотоиллюзия. А вы сможете правильно ответить?
15:10
Вау! Эстонская певица Элина Борн снялась полностью обнаженной (фото)
Rus.Postimees.eeЦеликом
Читательница недоумевает по поподу топливных порядков на таможне: «Сегодня можно так, завтра по-другому»

Читательница недоумевает по поподу топливных порядков на таможне: «Сегодня можно так, завтра по-другому»

Фото: смотрите, что будет с автомобилем, если он наедет на противотанковую мину

Фото: смотрите, что будет с автомобилем, если он наедет на противотанковую мину

Беременная женщина опубликовала фото... Но полиция заметила то, за что ее сразу же объявили в розыск

Беременная женщина опубликовала фото... Но полиция заметила то, за что ее сразу же объявили в розыск (1)

15:47
Женщина из Кохтла-Ярве, ударившая сожителя ножом, проведет в тюрьме шесть лет
15:44
Стрелок из «Метрополя» - персона нон грата в криминальном мире
15:41
Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе
15:17
Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти
ВпрокЦеликом
Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (1)

Не спешите выбрасывать! Как избавиться от старых книг и при этом заработать

Не спешите выбрасывать! Как избавиться от старых книг и при этом заработать

28. фев
Члены правления предприятия не могут брать отцовский отпуск
Погода
Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль

Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль

Фото: Леонардо Ди Каприо хотел защитить лес в Финляндии, но опоздал

Фото: Леонардо Ди Каприо хотел защитить лес в Финляндии, но опоздал

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees