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Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»

Krasotka.ee
Krasotka.ee

Сегодня, 1 марта стартует масштабный проект Most Beautiful Girl in the World, где самые красивые и талантливые девушки со всего мира окажутся в центре всеобщего внимания. Долгожданное мероприятие пройдет в Дубае - столице роскоши и светской жизни.

«Этот проект отличается от обычных конкурсов красоты. Организация Most Beautiful Girl in the World находится в поиске следующей предприимчивой красавицы-лидера,  которая сможет воплотить в жизнь те стремления и идеи, в которые она верит. MBGW нацеливает свой взгляд на суперзвёзд: звёзд киноиндустрии, поп-икон и супермоделей. Уникальная концепция продвижения талантливых красавиц, уже добившихся определенных успехов,  сделает из них звёзд нового уровня в мировой индустрии развлечений.  Нашей целью является найти именно ту самую "единственную" прекрасную девушку, которая будет представлять MBGW на международном уровне, вдохновлять других молодых девушек собственным примером успеха, ухоженной внешности, физической красоты и уверенности в себе», - сказала Сьюзи О'Дении, директор Suzzie D Model Management и президент конкурса.

В числе 20 красавиц, выбранных из разных стран, в Дубай сегодня прилетела также «Мисс Эстония» и хозяйка продюсерской компании Magic Monday Production Ирени Эрби, чтобы принять участие в соревновании за новые возможности и титул самой красивой девушки мира.

Президент Сьюзи О'Дении и управляющий директор Юсиф Наемат комментируют: «Неудивительно, что проект Most Beautiful Girl in the World уже стал известен как платформа, на которой самые выдающиеся девушки в полной мере раскроют свой потенциал в увлекательном мире моды и шоу-бизнеса. Мы очень рады, что международный финал пройдет именно в Дубае - это прекрасный город, полный красивых людей  и мы уверены, что все наши  участницы получат незабываемый опыт».

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