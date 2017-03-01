Я не дырка, я – норка!

Какой мех предпочесть в климате, когда и в мороз сыро, ветер дует постоянно, а мокрый снег может перейти в мокрый дождь, - каждый решает сам. Изделие из кролика тоже способно быть элегантным, вот только тепла от него - чуть. А если хочется одновременно тепло, красиво, модно, практично, и чтоб тяжесть на плечах не таскать, то ответ здесь один: норка. Бывает она очень разной, но в любом случае является образцом редкого сочетания - практичности и роскоши. Если шкурки выделаны правильно, шуба может прослужить до 30 лет, и даже если носить ее и в хвост, и в гриву - лет 15.

Что рождается в природе

Европейская норка обитает в Сибири и кое-где в Европе. У зверька сравнительно короткая, гладкая блестящая шерсть и очень густой сероватый подшерсток. Сам мех - темно-бурый, а особенности его строения таковы, что он не намокает, благодаря чему норки живут и в ус не дуют около рек, озер и болот, отлично ныряют и плавают.

Заморская кузина норки европейской, американская, более крупная и пушистая, является прародительницей всей разводной норки в мире. В конце 19 века ее завезли в Европу, где она прекрасно прижилась на зверофермах. В генах американской норки заложено множество мутаций, отвечающих за цвет ее меха. Это пир души для селекционеров. И хотя самый часто встречающийся в природе цвет норки - коричневый разных оттенков, сегодня натуральная палитра разводной норки - от белого до черного, включая серо-голубые тона.

Что выводится в неволе

Североамериканскую норку разводят в США и Канаде. Мех ее имеет плотную высокую подпушь и низкую ость, которая практически из-за подпуши не видна. Результат - бархатистость меха. Ость может быть и суперкороткой, ниже подпуши, и такая норка в естественном состоянии производит впечатление щипаной. Качество меха высоко, а количество разводимой норки - относительно невелико, поэтому это дорогой эксклюзивный товар. Самая лучшая, черная с буроватым отливом (цвет нефти), норка - Blackglama (США) или Black Nafa (Канада) - не каждому по карману. Но не надо плакать: все эти "блэки" - шик-блеск, но не шуба для нашего климата, а выходное манто.

Русская норка - вот что нам подойдет. За годы разведения она приобрела густую высокую подпушь и высокий остевой волос. Повышенной лохматостью она отличается не только от своей американской бабушки, но и от всех других видов норки, и именно благодаря этому эффектно смотрится, очень теплая и не боится повышенной влажности. Мех - блестящий, нежный, шелковистый, к тому же относительно недорогой. Правда, более 80% производства - одна порода, цвет - от светло-коричневого через темно-коричневый (СТК) до почти черного. И еще беда: в 1990 годы пушное производство России пережило тяжелый кризис и русская норка пошла на убыль. Но сейчас производство восстанавливается, а там, глядишь, появится и цветовое разнообразие.

Скандинавская норка, хоть и менее пушистая, тоже то, что нам надо: ость средней высоты, подпушь густая (у финской выше, чем у датской, редкая финская "полярная" норка имеет очень высокую подпушь и ость). Мех "скандинавок" составляет около 80% объема мирового рынка меха норок. Оттенков - масса, самый распространенный - "орех": средне-коричневый с более темной спинкой. От природного цвета норки часто зависят и особенности ее меха.

Не вкус, но цвет

Про вкус умолчим, а что касается цвета, то хорош "сканблэк" (скандинавский черный), за его блеск и переливы называемый еще и "черным бриллиантом". Шкурки этой разновидности отлично держат форму, мех крайне приятен на ощупь и конкурирует с "блэкгамой", оставаясь более дешевым. Цвет этот природный, как и "махагон", а для махагоновых норок характерен густой невысокий остевой волос и очень мягкая подпушь.

Весьма популярны цвета "сапфир" (голубой) с четко выраженной линией более темного хребта, и "виолет" - светло-серо-голубой, с менее заметным переходом от боков к хребту. Но с "виолетом" надо быть осторожной: он бледнит и идет далеко не всем. Белую норку обожают дизайнеры: ее перфорируют, стригут лазером, выжигая на ней различные узоры. Более темные ее варианты - светло-бежевый "перл" и серо-бежевый "паломино" (топаз).

Селекционеры работают не покладая рук, и появляются все новые цветовые мутации норки. Например, это крестовая - "блэк кросс", сочетающая черный и белоснежный цвета: черный идет вдоль хребта, а в районе плеч зверька образует крест. Крестовые норки могут быть и голубыми ("сапфир кросс"), и серыми ("сильвер кросс"), и пастельными ("пастель кросс), но они встречаются реже и стоят дороже.

Норка "ягуар" по расцветке напоминает шкуру коровы - белая, с разбросанными по нему черными пятнами неровной формы, " стардаст" ("звездная пыль") - серая норка с мельчайшими белыми вкраплениями ости. Мех дорогой, это премиум-класс. А "марбл", мраморная норка, - это тот редкий случай, когда желтый оттенок меха, на котором красуются шоколадные разводы, естественный. Например, "гольд" - результат отбеливания меха. Палитра его - от цвета белого золота до меди и зеленоватой бронзы.

Ну и, конечно, есть норка крашеная. Она бывает невероятной красоты, и если все честно, то проблем нет, разве что прослужит лет на пять меньше, чем натуральная. Но беда в том, что норка может быть выкрашена под более дорогой вид, который вам пытаются впарить за пять цен. Разобраться несложно: у натуральной норки мездра белая, у крашеной - цвета краски.

Надо знать

Норка щипаная и стриженая - красиво, но и это не шуба, а вечернее манто: не ноское и от холода не спасет. Кроме того, на щипку-стрижку всегда идут шкурки так себе или даже бракованные: щипать дорогую пушнину, главной ценностью которой является хороший остевой волос, - дело бессмысленное.

Изделия из зимней норки более темные, теплые и тяжелые, из летней - более светлые и легкие. Из "мальчиков", более пушистых, обычно шьют короткие изделия, из "девочек" - длинные и расклешенные. Неправда, что шкурки самцов хуже: разница в цене в пользу самочек обусловлена тем, что они меньше и на шубу требуется большее количество шкурок.

Шубы бывают целиковыми и в роспуск. Первые делают из дорогих и редких мехов, резать которые - грех. Но необычные модные фасоны невозможны без раскройки шкур, поэтому в ход идет и роспуск: шкурку по диагонали режут на узкие полоски и сшивают с вертикальным смещением. Такие шубы дешевле, так как на их изготовление идет вся шкурка (и вырезки из дефектных шкур), а не прямоугольные куски лучшего меха. Качество страдает не сильно, зато эффект может быть превосходным. Но такие шубы всегда тяжелее.

На дорогих целиковых шубах тоже есть участки, сшитые в роспуск. Это необходимо для правильной посадки шубы, а также может иметь декоративную функцию - создание определенного рельефа. Если такие участки занимают не более 10% от всей площади шубы, это нормально.