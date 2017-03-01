Суббота, 4. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Я не дырка, я – норка!

Марианна Тарасенко
Марианна Тарасенко
/
/
:

В странах с более мягким климатом, например, в Швейцарии, шубы носят только пожилые жены банкиров: для демонстрации статуса. В этих же странах, если там вдруг выдалась холодная зима, вполне можно пойти на поводу у "зеленых" и обойтись тужуркой из искусственного меха. А для нас натуральная шуба - не понты, а необходимость.

Какой мех предпочесть в климате, когда и в мороз сыро, ветер дует постоянно, а мокрый снег может перейти в мокрый дождь, - каждый решает сам. Изделие из кролика тоже способно быть элегантным, вот только тепла от него - чуть. А если хочется одновременно тепло, красиво, модно, практично, и чтоб тяжесть на плечах не таскать, то ответ здесь один: норка. Бывает она очень разной, но в любом случае является образцом редкого сочетания - практичности и роскоши. Если шкурки выделаны правильно, шуба может прослужить до 30 лет, и даже если носить ее и в хвост, и в гриву - лет 15.

Что рождается в природе

Европейская норка  обитает в Сибири и кое-где в Европе. У зверька сравнительно короткая, гладкая блестящая шерсть и очень густой сероватый подшерсток. Сам мех - темно-бурый, а особенности его строения таковы, что он не намокает, благодаря чему норки живут и в ус не дуют около рек, озер и болот, отлично ныряют и плавают.

Заморская кузина норки европейской, американская, более крупная и пушистая, является прародительницей всей разводной норки в мире. В конце 19 века ее завезли в Европу, где она прекрасно прижилась на зверофермах. В генах американской норки заложено множество мутаций, отвечающих за цвет ее меха. Это пир души для селекционеров. И хотя самый часто встречающийся в природе цвет норки - коричневый разных оттенков, сегодня натуральная палитра разводной норки - от белого до черного, включая серо-голубые тона.

Что выводится в неволе

Североамериканскую норку разводят в США и Канаде. Мех ее имеет плотную высокую подпушь и низкую ость, которая практически из-за подпуши не видна. Результат -  бархатистость меха. Ость может быть и суперкороткой, ниже подпуши, и такая норка в естественном состоянии производит впечатление щипаной. Качество меха высоко, а количество разводимой норки - относительно невелико, поэтому это дорогой эксклюзивный товар. Самая лучшая, черная с буроватым отливом (цвет нефти), норка - Blackglama (США) или Black Nafa (Канада) - не каждому по карману. Но не надо плакать: все эти "блэки" - шик-блеск, но не шуба для нашего климата, а выходное манто.

Русская норка - вот что нам подойдет. За годы разведения она приобрела густую высокую подпушь и высокий остевой волос. Повышенной лохматостью она отличается не только от своей американской бабушки, но и от всех других видов норки, и именно благодаря этому эффектно смотрится, очень теплая и не боится повышенной влажности. Мех - блестящий, нежный, шелковистый, к тому же относительно недорогой. Правда, более 80% производства - одна порода, цвет - от светло-коричневого через темно-коричневый (СТК) до почти черного. И еще беда: в 1990 годы пушное производство России пережило тяжелый кризис и русская норка пошла на убыль. Но сейчас производство восстанавливается, а там, глядишь, появится и цветовое разнообразие.

Скандинавская норка, хоть и менее пушистая, тоже то, что нам надо: ость средней высоты, подпушь густая (у финской выше, чем у датской, редкая финская "полярная" норка имеет очень высокую подпушь и ость). Мех "скандинавок" составляет около 80% объема мирового рынка меха норок. Оттенков - масса, самый распространенный - "орех": средне-коричневый с более темной спинкой. От природного цвета норки часто зависят и особенности ее меха.

Не вкус, но цвет

Про вкус умолчим, а что касается цвета, то хорош "сканблэк" (скандинавский черный), за его блеск и переливы называемый еще и "черным бриллиантом". Шкурки этой разновидности отлично держат форму, мех крайне приятен на ощупь и конкурирует с "блэкгамой", оставаясь более дешевым. Цвет этот природный, как и "махагон", а для махагоновых норок характерен густой невысокий остевой волос и очень мягкая подпушь.

Весьма популярны цвета "сапфир" (голубой) с четко выраженной линией более темного хребта,  и "виолет" - светло-серо-голубой, с менее заметным переходом от боков к хребту. Но с "виолетом" надо быть осторожной: он бледнит и идет далеко не всем. Белую норку обожают дизайнеры: ее перфорируют, стригут лазером, выжигая на ней различные узоры. Более темные ее варианты - светло-бежевый "перл" и серо-бежевый "паломино" (топаз).

Селекционеры работают не покладая рук, и появляются все новые цветовые мутации норки. Например, это крестовая - "блэк кросс", сочетающая черный и белоснежный цвета: черный идет вдоль хребта, а в районе плеч зверька образует крест. Крестовые норки могут быть и голубыми ("сапфир кросс"), и серыми ("сильвер кросс"), и пастельными ("пастель кросс), но они встречаются реже и стоят дороже.

Норка "ягуар" по расцветке напоминает шкуру коровы - белая, с разбросанными по нему черными пятнами неровной формы, " стардаст" ("звездная пыль")  -  серая норка с мельчайшими белыми вкраплениями ости. Мех дорогой, это премиум-класс. А "марбл", мраморная норка, - это тот редкий случай, когда желтый оттенок меха, на котором красуются шоколадные разводы,  естественный. Например, "гольд" - результат отбеливания меха. Палитра его - от цвета белого золота до меди и зеленоватой бронзы.

Ну и, конечно, есть норка крашеная. Она бывает невероятной красоты, и если все честно, то проблем нет, разве что прослужит лет на пять меньше, чем натуральная. Но беда в том, что норка может быть выкрашена под более дорогой вид, который вам пытаются впарить за пять цен. Разобраться несложно: у натуральной норки мездра белая, у крашеной - цвета краски.

Надо знать

Норка щипаная и стриженая - красиво, но и это не шуба, а вечернее манто: не ноское и от холода не спасет. Кроме того, на щипку-стрижку всегда идут шкурки так себе или даже бракованные:  щипать дорогую пушнину, главной ценностью которой является хороший остевой волос,  - дело бессмысленное.

Изделия из зимней норки более темные, теплые и тяжелые, из летней - более светлые и легкие. Из "мальчиков", более пушистых, обычно шьют короткие изделия, из "девочек" - длинные и расклешенные. Неправда, что шкурки самцов хуже: разница в цене в пользу самочек обусловлена тем, что они меньше и на шубу требуется большее количество шкурок.

Шубы бывают целиковыми и в роспуск. Первые делают из дорогих и редких мехов, резать которые - грех. Но необычные модные фасоны невозможны без раскройки шкур, поэтому в ход идет и роспуск: шкурку по диагонали режут на узкие полоски и сшивают с вертикальным смещением. Такие шубы дешевле, так как на их изготовление идет вся шкурка (и вырезки из дефектных шкур), а не прямоугольные куски лучшего меха. Качество страдает не сильно, зато эффект может быть превосходным. Но такие шубы всегда тяжелее.  

На дорогих целиковых шубах тоже есть участки, сшитые в роспуск. Это необходимо для правильной посадки шубы, а также может иметь декоративную функцию - создание определенного рельефа. Если такие участки занимают не более 10% от всей площади шубы, это нормально.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкризисноркипроизводствошерсть
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:11
Я не дырка, я – норка!
18:40
Сыр губит женщин, а йогурт — спасает
18:20
Семь до жути странных традиций, связанных с рождением ребенка
18:00
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!
17:56
Пропажа на сто тысяч: коллекция эстонского модельера не долетела до Недели моды в Париже
17:38
Фото: маэстро Александ Васильев открыл выставку «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
17:24
Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин
17:16
Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди (1)
16:45
Фото: в Kaubamaja открылся корнер Lilli Jahilo
16:23
Сын Адель едва не лишился глаза в результате несчастного случая
15:46
Фастфуд в рационе девочек подростков грозит скорым раком груди
15:09
Четыре главных мифа о свойствах чернослива
14:43
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет (2)
14:27
Простые секреты, которые сделают тебя магнитом для мужчин
14:17
Наконец-то! Ученые изобрели умный презерватив (2)
14:00
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»
13:41
Как сделать печенье на кокосовом масле
13:14
На каких женщинах женятся современные мужчины
12:42
Лайфхаки для работающей мамы: как все успеть
12:20
Газировка и красное мясо повышают риск рака груди
Все новости
ФэшнЦеликом
Я не дырка, я – норка!

Я не дырка, я – норка!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!

Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

2. мар
Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища
Самые читаемые
Я не дырка, я – норка!
Видео: Александр Васильев оценил внешний вид эстонских женщин
Только три столовые ложки в день - и вы будете терять жир с живота и снизите уровень холестерина!
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(9)
Без срока годности: 11 продуктов, которые не портятся!
Топ комментариев
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(9)
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(2)
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас(1)
Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиедевушкиженщинаженщиныжизньингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциялишний веслюбовьмужчинамужчиныотношенияпроблемырецептспециалистытренировкиудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

Фото: журналист из Таллинна встретился со скандально известной Дианой Шурыгиной

Смотри: Мария Юферева в пятницу вечером доказала всей стране, что она – самая современная и модная старейшина района в Таллинне

Смотри: Мария Юферева в пятницу вечером доказала всей стране, что она – самая современная и модная старейшина района в Таллинне

Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!

Иво Линна готов к победе на Eesti Laul: мне было бы интересно выступить в Киеве!

11:45
Пародия Comedy Club на переговоры Путина и Трампа стала хитом Сети. Смотрите видео!
11:16
Галерея: в Таллинне выбрали «Мисс Reval-2017». Просто глаз не отвести!
10:48
«Король Instagram» подвергся критике вот за это фото
10:40
Психоаналитик поставил Никите Джигурде окончательный диагноз
Rus.Postimees.eeЦеликом
Полный абсурд или необходимая мера? Из продажи массово изымаются детские книги

Полный абсурд или необходимая мера? Из продажи массово изымаются детские книги

Полиция: объявленный в розыск Виктор был найден мертвым

Полиция: объявленный в розыск Виктор был найден мертвым (4)

Лишенный прав водитель продает на портале объявлений машину: деньги нужны, чтобы выпить

Лишенный прав водитель продает на портале объявлений машину: деньги нужны, чтобы выпить (1)

11:57
В России расследуют жуткое убийство семьи из четырех человек
11:46
На следующей неделе сильный ветер будет мешать судоходному сообщению
11:25
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (4)
10:45
В Ида-Вирумаа можно купить приличную двухкомнатную квартиру всего за пару тысяч евро
ВпрокЦеликом
Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (2)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

1. мар
Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)
Погода
Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

Таллиннский ботанический сад приглашает на традиционную выставку орхидей

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

В субботу в Эстонии будет пасмурно и снежно

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees