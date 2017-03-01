Суббота, 4. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Тапки: четыре замкнутых круга

Марианна Тарасенко
Марианна Тарасенко
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В какой обуви ходить дома? Для одних это не вопрос: дома – при полном параде, на шпильках! И для других – не вопрос: в синтетических тапках за четыре евро. Иначе почему они так разлетаются на распродажах – берут же их, причем в огромных количествах.

Шлепать, но не шлепаться

Есть и другие варианты: в балетках, в летних шлепанцах, в сабо, в забавных мешках, имитирующих звериные морды или когтистые лапы, в шерстяных носках, босиком… О вкусах не спорят, но гигиеничное и при этом эстетичное решение по сути одно: кожаные (хотя бы с внутренней стороны) тапочки – или если хотите – домашние туфли на каблучке или танкетке высотой от двух до четырех сантиметров.

В идеале это шлепанцы, поскольку дома мы то укладываемся на диван, то забираемся на стул, а это значит, что нужно обуваться и разуваться максимально быстро. Задник и каблук соседствуют в домашних туфлях крайне редко, а каблук необходим потому, что обувь на плоском ходу ничем не полезнее обуви на высоченных шпильках, а кроме того, шлепанцы, не приподнятые сзади, очень легко потерять, а то и – в соответствии с названием обуви – шлепнуться в них. Вот такой замкнутый круг.

Когда-то давно, в лохматые советские годы, правильные во всех вышеперечисленных отношениях (кожаные, без задника, на небольшой танкетке) тапочки производила таллиннская обувная фабрика «Коммунар». Для местных они были делом обычным, а приезжие приходили в состояние телячьего восторга: «У нас таких нет! А красивые-то какие…»  Сейчас уже трудно оценить, были ли эти тапки действительно фантастически красивыми, но что по тем временам выглядели достойно – это точно. И, несомненно, были удобными.

Тридцать шесть и шесть!

Сейчас же проблемы найти правильную домашнюю обувь не существует в принципе: хочешь – с меховой опушкой, хочешь – со страусиной, хочешь – вообще без опушки. Разного цвета, из обычной либо тисненой мягкой кожи или из красивой ткани, но кожаные внутри, с открытым или закрытым носом. Кстати, о носе: самые разные специалисты, в том числе и травматологи, советуют закрытый, так как открытый со временем растягивается и нога начинает в него уезжать, что может спровоцировать падение. Да и не очень-то эстетично смотрится, когда пальцы шкрябают по полу, а полпятки свободны, не говоря уже о том, что открытый нос – лишь для тех, чей педикюр всегда безупречен.

С другой стороны, кто сказал, что тапочки должны быть одни? Единственным препятствием на пути к приобретению нескольких пар разных цветов и фасонов может являться только цена: правильные тапочки стоят дороже иных туфель. Но экономия на обуви, даже домашней, в итоге выльется в копеечку. О необходимости каблучка мы уже сказали, но почему все-таки кожа, когда существуют и другие натуральные материалы? Конечно, существуют – шелк, шерсть и хлопок, из которых, в том числе, делают носки. Мы эти носки носим и… регулярно стираем. Попробуйте не стирать тряпичные тапочки или попробуйте постирать домашние туфли на каблучке или танкетке. И снова замкнулся круг.

Еще один вариант – тапки меховые, обычно их делают из овчины, мехом внутрь. Отличный  вариант, если дома прохладно. Но овчина хороша не только тем, что ногам в ней тепло, но и тем, что не жарко: она отличный термоизолятор и всегда сохраняет температуру 36,6.  Овчина гипоаллергенна, защищает кожу и от сухости, и от потливости, помогает в нелегкой борьбе с невралгией и заболеваниями суставов. Уникальные свойства овчины обусловлены расположением ее ворса, благодаря которому постоянно происходит естественная циркуляция воздуха. Минуса – два: обувь из нее подходит не ко всему и, как правило, имеют плоскую подошву. Замкнулся третий круг, так замкнем и четвертый: кто сказал, что тапок должна быть только одна пара?

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