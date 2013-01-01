Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи

1. Отрегулируйте свой образ жизни. Научитесь отстаивать свою точку зрения. Если вы идете гулять в большой компании, где вас будут соблазнять сигаретами, алкоголем и жирной пищей, то вы должны настроиться говорить “нет”.

2. Существует зависимость от еды. Это факт! Если вы идете на поводу у своих желаний, то подпитываете гормон удовольствия. Именно поэтому вам сложно отказываться от того, что его так отлично стимулирует. Научитесь снова и снова подавлять внезапные порывы. Только так вы сможете отучить себя от этой пагубной зависимости, пишет Marketium.ru.

3. Важен не сам факт физических нагрузок, а их регулярность. Не стоит истязать себя два раза в неделю, чтобы в другие дни утешаться сладостями. Старайтесь заниматься хотя бы по полчаса каждый день.

4. Вовремя готовьте диетические блюда. Если вы знаете, что завтра будет тяжелый день и у вас не останется время на кулинарию, лучше заранее запеките рыбу или отварите куриное мясо, чтобы после работы поужинать нормально, а не перебиваться бутербродами.

5. Ешьте каждые четыре часа. Так организм перестанет делать запасы, потому что не будет чувствовать голода.

6. Установите себе распорядок. Все должно быть систематично. Создайте график физических упражнений, питания и любой другой деятельности, которая поможет похудеть.

7. Ешьте больше жиров и белков, а не углеводов. Это золотое правило!

8. Откажитесь от сладкого. Ешьте брокколи и другие зеленые овощи. В них содержится хром, который природным способом уменьшает тягу к сладкому.

Следуйте этим советам, если хотите иметь стройное и подтянутое тело. Не забывайте, что ваш вес зависит только от вас!