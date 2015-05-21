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Десять модных трюков, которые на удивление выручат в самый подходящий момент

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Каждый день мы сталкиваемся с рядом задач, которые необходимо решить, и одежда — это самое последнее, что должно доставлять дискомфорт. Однако некоторые проблемы с ней способны подвести в самый неподходящий момент.

Делимся с вами десятью хитростями, которые стоит знать каждому.

1. Пятна от дезодоранта

Эта проблема, пожалуй, знакома всем, кто пользуется антиперспирантами. После душа вы нанесли средство на кожу подмышек, дождались его высыхания и надели черную или темно-синюю футболку или кофточку. И вот незадача! Местами на одежде остались белые пятна от дезодоранта, которые, как назло, не так-то просто удаляются! Что делать?

Без паники. Не надо влажными руками растирать пятно или прибегать к более серьезной терапии. Достаточно взять пару джинсов (или кусочек джинсовой ткани) и потереть пятно. Следов как не бывало!

2. Винтажные вещи

Последние несколько лет в моде винтажные вещи: выцветшие футболки, “старые” джинсы. Сделать модную футболку можно самостоятельно, пишет Marketium.ru.

Достаточно замочить ее в литре воды, где предварительно растворено 100 граммов соли. Оставьте футболку в этой смеси на 3 дня, затем постирайте обычным способом и высушите. Вы получите не только стильную, но и невероятно приятную к телу футболку.

3. Устраняем запахи

В винтажных магазинах или, как их еще называют, секондах можно найти поистине стильные, качественные и недорогие вещи. Один недостаток — запах.

Чтобы избавиться от любого неприятного запаха с одежды, приготовьте раствор из водки и воды. Залейте смесь в емкость с пульверизатором и распылите на одежду. Запаха как не бывало!

4. Отглаживаем воротнички

Быстро придать рубашке или платью аккуратный вид можно с помощью утюжка для волос. Отгладьте им воротничок, и утюг вам не понадобится!

5. Скажите «нет» линьке!

Шерстяные вещи или вещи из ангоры — очень теплое и верное решение для холодной зимы. Один минус — они могут жутко линять, так что к концу дня на вашей юбке или брюках набирается масса волосков. Но этого можно избежать.

Поместите свитер в пакет с молнией и положите его на 3 часа в морозильник. Теперь свитер перестанет линять!

6. Устраняем царапины

Даже самые дорогие сумки склонны к появлению царапин на коже.  Не спешите огорчаться. Их можно устранить.

Возьмите немного увлажняющего крема и ватную палочку. Вотрите крем в царапины и дайте впитаться.

7. Покупаем джинсы

Если вы отправились за покупкой джинсов и у вас мало времени на примерку, воспользуйтесь этим советом. Ваши джинсы идеально сойдутся в шее. Не верите? Проверьте на уже имеющихся джинсах!

8. Пчелиный воск

Пчелиный воск не только увлажняет губы, сухие участки кожи и устраняет боль. Он также может пригодиться и в быту. Приобретая тряпичные кеды или слипоны, смажьте их тканевую основу воском. Чтобы воск лучше впитался в ткань, используйте фен. Так они не будут промокать, если вдруг вы попадете под дождь.

9. Возвращаем блеск лаковой обуви

Лаковая обувь смотрится красиво и стильно. Но очень часто она быстро теряет блеск сразу после покупки. Чтобы восстановить прежний вид обуви, распылите на нее обычное средство для мытья стекол и протрите тканью.

10. Удаляем пятна пота

Перед стиркой белого на места, где есть шанс появления желтых пятен от пота, нанесите немного лимонного сока. Затем постирайте вещь в обычном режиме. Вы удивитесь, но после стирки вещь будет как новая!

А у вас есть какие-нибудь модные хитрости, которые выручают вас в экстренных ситуациях?

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