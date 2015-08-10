Маэстро, тушь!

Занавешусь я ресниц занавескою

Можно оставить не накрашенными светлые или пестрые ресницы, но если они светлее бровей, – а случается и такое – тушь вам в руки. Это во-первых. А во-вторых, странно выглядят голые ресницы, пусть даже густые и черные от природы, если их обладательница подвела глаза. Стрелки – это такая вещь, которую надо чем-то слегка занавешивать.

Спорить о том, какая тушь лучше – абсолютно бессмысленно и бесполезно: каждая женщина методом проб и ошибок должна найти свою. И если показалось, что нашла с первого раза, успокаиваться не стоит: да, эта тушь подходит, но кто сказал, что не существует той, что будет подходить еще больше? Причина же, по которой дамы в своих сугубо женских, не предназначенных для мужских ушей разговорах, горячо дискутируют о преимуществах того или иного шедевра косметической индустрии, кроется в простой истине: ресницы у всех разные, да и цели тоже.

Одна не стремится к бешеному объему, а хочет всего лишь прокрасить светлые ресницы, придав им натуральный вид. Другой надо и прокрасить, и сделать их более густыми, третьей необходимо ресницы удлинить, четвертой – все это вместе. Пятая, обладательница ресниц длинных, густых и темных, желает их изогнуть. Шестая – при помощи туши глаза оптически удлинить, седьмая – расширить. Список можно продолжать до бесконечности.

Ежегодно проводятся опросы и составляются рейтинги различных журналов. И большая редкость, если хотя бы два издания назовут победительницей одну и ту же тушь. Но какие бы средства ни вошли в топ-10 или топ-5, на них тут же обрушится лавина критики.

К глазам и к руке

Ресницы различаются не только по цвету, длине и густоте, но и по толщине и силе. Поэтому тушь, отлично смотрящаяся на одних ресницах, склеивает и распрямляет другие. А та, которая украшает тонкие реснички, совершенно не имеет вида на упругих и густых. Не стоит забывать и об индивидуальной непереносимости различных ингредиентов. Поэтому не нужно говорить «ну и дрянь же эта ваша хваленая (вставьте сюда наименование любой фирмы класса люкс)»: это вам она не подходит, а для кого-то – сущее удовольствие.

Но существуют и общие требования к туши. Чтобы не текла, не осыпалась, не образовывала комочки и прокрашивала все ресницы по всей их длине. Тем, кто не мыслит себя «просторесничными» даже в бассейне или на пляже, еще необходима и водостойкость. Правда, такую тушь не смоешь ни мылом, ни обычными средствами для удаления макияжа: нужно приобретать специальное.

Если брови расположены достаточно близко к глазам, а ресницы длинные, не стоит пользоваться удлиняющей тушью: наращенные кончики будут задевать брови и осыпаться. Это уже само по себе неприятно, но не единственная беда: отпадая, они могут захватить и тушь с кончиков живых ресниц, что придаст им неопрятный вид. Когда же тушь призвана увеличить объем, возникает другая проблема: ресницы могут слипаться в не слишком элегантные пучки, которые отличаются от модных «склеенных» ресниц как земля от неба.

Подбирать к ресницам нужно и щеточку для туши, а сейчас каких только нет – и ровные по всей длине, и с расширенной серединой, и конусообразные, и «лебединая шея», и в форме спирали, и даже в форме шара. Щетинки могут быть одной длины или разной… Все это служит «для чего-то», но чтобы нам ни объясняли, каждая выбирает подходящую именно ей, причем не только к ресницам, но и «к руке». Не годится только один вид туши – тушь дешевая. Вред от нее может быть заметен не сразу, но рано или поздно аукнется.