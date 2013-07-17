Можно ли целовать детей в губы?

Так почему же в обществе так часто обсуждают, насколько приемлемо целовать своего малыша в губы? Видимо, все еще зависит от возраста ребенка. Пока одни осуждают поцелуи с детьми-школьниками, другие позволяют себе целовать в губы детей 20, 30-ти лет и старше, пишет Soulpost.ru.

Сексуальное сознание у человека появляется уже лет в пять. Как отмечает доктор Шарлотта Резник, клинический профессор психологии, «поцелуй в губы может стимулировать это сознание, он может смущать. Если моя мама целует папу в губы и наоборот, то что значит, когда я, маленький мальчик или девочка, целую их в губы? Потому я бы сказала, что именно в этом возрасте нужно прекратить целовать ребенка в губы».

Другие специалисты утверждают, что между родителями и детьми есть своя родственная, интуитивная связь, потому если не возникает странных ощущений, поцелуи в губы вполне приемлемы. Но как знать, что чувствует ребенок?

В обществе же многое зависит от культуры, традиций и норм. В высших слоях такие сильные проявления чувств между детьми и родителями обычно не приняты. Например, традиционное британское правило: «Мужчина должен целовать своего отца в лоб, друзей и родных — в щеку, а жену — в губы».

Дело в традициях, но в любом случае очень важно показывать свои чувства ребенку. Исследования показывают, что дети очень любящих мам вырастают более жизнерадостными и менее тревожными взрослыми.

Интересно, как когда-то актриса Джессика Альба ответила на критику, что она целует в губы своих дочерей 3-х и 6-ти лет: «Почему? Это же твой ребенок. Люди ведь разрешают даже собакам облизывать им лицо!»