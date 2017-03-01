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Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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57-летняя Шарлотта Симс из Оклахомы после рождения 12 детей (сейчас им от 11 до 34) постепенно поправилась до 117 кг. Как говорит сама американка, она постоянно выглядела словно на шестом месяце беременности.

«Проблемы с весом начались еще во время первой беременности, — рассказывает женщина. — С каждым ребенком я набирала все больше, ела все, что хотела, и сколько хотела. Я говорила мужу, что еда — это единственная радость, потому у меня видимо были проблемы с эмоциональным состоянием».

Когда Шарлотта увидела на весах 117 кг, она поняла, что пора брать себя в руки.

«Я начала стыдиться своего веса. Я даже не могла нормально вместиться в сидение самолета. Начали болеть колени, мне было тяжело наклоняться, появились проблемы с уровнем сахара в крови и постоянной усталостью».

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«Мне казалось, что все меня жалеют, и я переживала, что детям стыдно из-за моего веса. Особенно мне было неловко в примерочных. С каждым разом я примеряла все большие и большие размеры, чтобы скрыть свои складки, а купальник и вовсе было невозможно найти. Я выходила чуть ли не в слезах».

Когда старшие дети собрались жениться, Шарлотта поняла, что с собой надо что-то делать.

«Я не хотела вести их под венец толстой, перед людьми, которых я не видела сто лет. Я поняла, что должна взять себя в руки, чтобы растить детей».

Многодетная мама выбрала для себя программу для похудения Т-Тапп. В этой системе занятий во всех упражнениях делается акцент на правильное анатомическое расположение всех частей тела. Кроме того, Шарлотта урезала свои порции и со временем перешла на правильное питание.

«Мне нравятся короткие тренировки, так что я могу заниматься почти каждый день. При этом главное обращать внимание не на потерянные килограммы, а на потерянные сантиметры. У меня даже размер ноги стал в два раза меньше!»

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