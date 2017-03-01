Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам

«Проблемы с весом начались еще во время первой беременности, — рассказывает женщина. — С каждым ребенком я набирала все больше, ела все, что хотела, и сколько хотела. Я говорила мужу, что еда — это единственная радость, потому у меня видимо были проблемы с эмоциональным состоянием».

Когда Шарлотта увидела на весах 117 кг, она поняла, что пора брать себя в руки.

«Я начала стыдиться своего веса. Я даже не могла нормально вместиться в сидение самолета. Начали болеть колени, мне было тяжело наклоняться, появились проблемы с уровнем сахара в крови и постоянной усталостью».

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«Мне казалось, что все меня жалеют, и я переживала, что детям стыдно из-за моего веса. Особенно мне было неловко в примерочных. С каждым разом я примеряла все большие и большие размеры, чтобы скрыть свои складки, а купальник и вовсе было невозможно найти. Я выходила чуть ли не в слезах».

Когда старшие дети собрались жениться, Шарлотта поняла, что с собой надо что-то делать.

«Я не хотела вести их под венец толстой, перед людьми, которых я не видела сто лет. Я поняла, что должна взять себя в руки, чтобы растить детей».

Многодетная мама выбрала для себя программу для похудения Т-Тапп. В этой системе занятий во всех упражнениях делается акцент на правильное анатомическое расположение всех частей тела. Кроме того, Шарлотта урезала свои порции и со временем перешла на правильное питание.

«Мне нравятся короткие тренировки, так что я могу заниматься почти каждый день. При этом главное обращать внимание не на потерянные килограммы, а на потерянные сантиметры. У меня даже размер ноги стал в два раза меньше!»