Среда, 1. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Общение и фразы, которые мы произносим – это мощный инструмент влияния на ребенка и основа воспитания в целом. Своим опытом отцовства поделился звездный папа и ведущий Григорий Решетник.

Фразами мы программируем малыша на определенное поведение в будущем и его мировосприятие. Поэтому за сказанным надо следить особо тщательно, ведь даже маленькое слово, брошенное невзначай, может глубоко ранить сознание маленького человечка. Итак, шесть табу семьи Решетников:

1. Поменьше “не“ в общении с ребенком. Приставку “не“ мы вообще стараемся не использовать – если видим, что Ванюшка делает что-то небезопасное, просто говорим  “будь аккуратней“ или “внимательно“, “осторожно“. И он знает, что надо обратить внимание на слова родителей, передает Ivona.bigmir.net.

2. “Не лезь на горку! Упадешь!“. Ни в коем случае нельзя говорить такое, особенно мальчикам. Таким образом мы даем установку на то, что у него ничего не получится,  даже рисковать/пробовать не стоит. Наоборот, мы должны поощрять любые риски Ванюшки, ведь он – мужчина, соответственно, должен уметь и хотеть рисковать. Если отобьем это желание сейчас, потом исправить ситуацию будет сложно.

3. “У тебя не получится, даже не стоит пробовать“  или “Зачем ты это делаешь, если это все равно не получится“. Никогда! Никогда мы такого не говорим. Мы верим в него всегда, как бы он ни ошибался, мы ему говорим о том, что, если сейчас не получилось, надо пробовать еще и еще, и в следующий раз он обязательно добьется своего.

4. “Вася, Петя, Вова – вот они молодцы, а ты...“. Ни в коем случае нельзя сравнивать своего ребенка с кем-то. Именно ваш малыш – самый умный, самый красивый, самый-самый, потому что он ваш, и надо всегда об этом ему напоминать.

5. “Ты неправильно подметаешь пол, вытираешь пыль и т.д.“. Перфекционизм родителей может навсегда отбить желание помогать. У Ванюшки сейчас период, когда он все хочет делать по дому – печь блинчики, оладьи, подметать пол, все сам и только сам (смеется). Как бы он это ни делал, мы учим его и поощряем желание быть вовлеченным в процесс, дабы не отбить это желание в будущем.

6. Любые обидные слова, которые иногда могут вылететь, когда мы сердимся или нервы на пределе. Например, “как ты надоел со своими играми“, “ведешь себя как ребенок“ (а как ему еще вести себя, ведь он/она и есть ребенок), или, что еще хуже: “ведешь себя как твой отец“ - одним словом, не уважать ни ребенка, ни его/ее папу и своего мужа, ни себя. Дети – очень умные, все сами понимают и чувствуют, так что выводы тоже сделают сами. И главное – просто чаще напоминать и совсем маленьким, и даже взрослым детям, что вы их любите, целовать и обнимать, даже если они говорят, что им это не нужно. Нужно, еще как!

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