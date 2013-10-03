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Выбираем имя малышу, рожденному в марте

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Дети, родившиеся весной, проявляют гибкость в различных ситуациях, но могут быть нерешительными. Они чувствительны, впечатлительны и талантливы, однако не обладают бойцовскими качествами. Поэтому имя для детей, рожденных в марте, нужно выбирать сильное, жесткое. Это придаст им уверенность в себе и будет защитой от жизненных невзгод.

Также отметим, что для людей рожденных в марте характерна жертвенность, вплоть до самоотречения. Они могут бескорыстно и самоотверженно выполнять самую тяжелую работу просто по велению самого сердца. Но при всей своей самоотверженности такие люди чрезвычайно ранимы и обидчивы. В то же время, благодаря развитой интуиции, они склонны к эмпатии, с большой точностью чувствуют состояние другого человека, пишет Ivona.bigmir.net.

Они умны, остроумны и обаятельны и при этом способны слушать и слышать собеседника. Эти качества делают людей, рожденных в марте, приятными, интересными собеседниками. Они могут не только поддержать непринужденную беседу, но и выслушать монолог о проблемах, поискать и предложить пути решения.

Защитной реакцией для обладателей такого характера является дозированное общение с окружающими. Людей, отмечающих день рождения в марте, нельзя назвать душой компании. Они скорее живут в своем маленьком комфортном мире, иногда выходя оттуда для недолгого приятного общения и неотложных дел.

Мартовские дети не обладают качествами лидера. Благодаря своей чувствительности они сильно страдают из-за неудач. Поэтому они предпочитают не рисковать и даже самые простые решения принимают долго и вдумчиво, взвешивая все за и против.

Стремиться к лидерству им мешает также мнительность и неуверенность в себе. При своих сильных интеллектуальных и творческих способностях, мартовские люди зачастую не добиваются признания. У них плохо получается отстаивать свои права, им легче смириться с несправедливостью.

Итак, сильное, звучное имя мартовского ребенка поможет несколько усилить мягкий характер, более полно раскрыть имеющиеся достоинства.

Мартовские имена для мальчиков:

Даниил (Данила), Илья, Павел, Юлиан, Федор, Кузьма, Лев, Евгений, Макар, Максим, Федот, Георгий, Афанасий, Вячеслав, Филипп, Александр, Иван, Тарас, Василий, Герасим, Григорий, Роман, Яков, Константин, Аркадий, Кирилл, Антон, Леонтий, Леонид, Марк, Виктор, Денис, Степан, Семен, Алексей, Валерий, Трофим, Ефим, Тимофей, Егор, Юрий, Петр, Севастьян, Арсений, Савва, Давид, Никифор, Венедикт, Ростислав, Михаил, Никандр, Ираклий.

Мартовские имена для девочек:

Марианна, Феодора, Регина, Марина, Маргарита, Антонина, Евдокия, Ульяна, Анастасия, Василиса, Галина, Кристина (Христина), Кира, Ираида, Ника.

Для мальчиков, рожденных в марте, удачны имена: Павел, Григорий, Петр, Илья, Даниил, Филипп, Тарас.

Подходящие имена для девочек: Антонина, Софья, Екатерина, Марина, Галина, Анастасия.

Несчастливыми именами для мартовских детей считаются: Алексей, Василий, Виктор, Сергей, Евгений, Михаил, Татьяна, Зинаида, Елена.

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