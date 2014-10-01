Войти в тень

Это не краска!

Те, кто избегают, объясняют это несколькими причинами, первая из которых «мне лень», вторая – «тени старят кожу», а третья – «я не умею их накладывать». Но все это несерьезно: лень женщину не украшает, хорошие тени кожу не портят, а последний аргумент – серьезный, поскольку говорит о реальном положении вещей.

Многие дамы до сих пор воспринимают тени (игнорируя подсказку, кроющуюся в самом названии) как краску, призванную сделать веки «синенькими» или «зелененькими». Но тени – это не просто краска: они подчеркивают или корректируют разрез глаз, увеличивают их, придают взгляду глубину и помогают создавать разные образы – от женщины-вамп до невинной простушки.

Условно все тени можно разделить на сухие и «мокрые», то есть жидкие – в виде крема или карандашей. Сухие же (некоторые можно наносить и увлажненным аппликатором) могут быть рассыпчатыми и компактными, компактные – обычными и запеченными, В числе недостатков теней не сухих – нестойкость и тенденция к стеканию, но справедливости ради стоит отметить, что если женщина склонна размазывать на себе косметику, она размажет любую, а некоторым даже самый текучий макияж помогает сохранять база.

Еще тени можно поделить на матовые, перламутровые и с блестками. Матовые – универсальные, подходящие как для коррекции формы глаз, так и для создания эффекта «а я вовсе и не накрашена». Перламутровые, если с ними не переборщить, тоже выглядят достаточно спокойно, но для коррекции не годятся, а блестящие – это исключительно вечерний вариант. Умеючи, все три вида можно сочетать.

Маленькие хитрости

Перед тем, как приступить к нанесению теней, стоит задать себе вопрос: для чего я это делаю? Если цель – коррекция, то что именно мы делаем с глазами – округляем их, вытягиваем в длину, приподнимаем уголки? Или используем комплексный подход, который может включать увеличение или уменьшение расстояния между глазами, а также изменение оттенка светлых глаз.

Если мы хотим глаза визуально расширить, то наш путь – пресловутые смоки айз (темные веки, и чем выше к брови – тем светлее тон) или современная классика: светлые тона на веках и под бровями, темная складка на веке, затемненный внешний угол. Если хотим удлинить, работаем по-другому: веко светлое, складку не выделяем, внешний угол темный и заметно выведен за границу глаза, не помешают и стрелки, благодаря которым можно и уголки приподнять. Пробуем, смотрим, что больше идет, а единых рекомендаций не существует, поскольку всем идет разное.

Макияж может быть многоцветным (но это уже для виртуозов), а если выдержан в какой-то одной цветовой гамме, то к нему есть два официальных подхода. Первый учит нас, что тени должны повторять цвет глаз (синим – синяя гамма, карим – коричневая и т.д.), а второй – что наоборот: упаси господь расписать голубые глаза голубыми же тенями – только коричневыми! А голубые, мол, для кареглазых. Подходы, прямо скажем, спорные, так как «что кому подходит» зависит не только от цвета глаз, но и от других факторов. Поэтому нужно рассматривать каждый конкретный случай. А поскольку каждой женщине подходит несколько вариантов, неплохо бы сочетать грим и с туалетом.

Из области «развода кроликов» – палитры, состоящие из немалого количества теней. Когда их уж очень много, то обычно одни с другими плохо сочетаются, а когда пять-восемь оттенков одного цвета – то зачем они? В зависимости от плотности нанесения, от одного и того же цвета можно добиться как минимум трех оттенков. Поэтому, если, например, вам нужна коричневая гамма, то идеальный вариант в наборе – темно-коричневые, светло-коричневые и цвета слоновой кости или белые.