Напиток, который поможет тебе похудеть

Американские ученые и диетологи продолжают удивлять все новыми и новыми открытиями в области похудения. Новые эксперименты доказали, что ежедневное потребление двух стаканов молока поможет сбросить лишний вес.

Как это работает?

В ходе эксперимента было установлено, что любительницы молока занимаются в тренажерном зале гораздо эффективнее, что позволяет им сбросить лишние калории. Также они ведут более активный образ жизни и часто оказываются выносливее тех, кто отдает предпочтение энергетическим напиткам и кофеину перед тренировками, пишет Lady.tochka.net.

Молоко помогает сжигать больше жира и быстрее подтягивать все мышцы тела. Диетологи объясняют это высоким содержанием кальция в этом напитке. Он помогает клеткам человеческого организма активно перерабатывать жиры, а комбинация высококачественного белка и витамина D - способствует ему в этом.

Так что, если ты приняла решение ударно работать над своей внешностью в преддверии лета, самое время приучить себя выпивать 2 стакана молока в день. Идеальной жирностью для тебя станет 2,5%.

И не забывай, что количество выпитого молока не входит в то количество жидкости, которые помогает поддерживать водный баланс, потому продолжай выпивать 1,5-2 л чистой воды ежедневно.