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Ученые выяснили неожиданную причину низкого веса новорожденных

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Американские исследователи из Национального института здоровья детей и развития человека выяснили, что на вес новорожденного влияют перепады в погоде, которые были во время беременности мамы.

Ученые провели исследование, во время которого было проанализировано данные, касающиеся 220 тысяч младенцев, появившихся на свет с 2002 по 2008 годы, передает Обозреватель.

Медиков интересовали причины, почему некоторые доношенные дети рождаются с весом менее 2,5 килограммов. Поэтому они изучали все факторы окружающей среды, которые могли бы оказать влияние на плод.

В результате выяснилось, что немалое влияние на вес новорожденного имеет погода, которая была во время беременности. Оказалось, что при непривычно холодной или жаркой погоде риск рождения малыша с низким весом возрастает. При этом, если будущей маме было слишком холодно во время второго и третьего триместра, или же слишком жарко во время третьего триместра, риск вырастает на 18-31%. А если аномальная погода продолжалась всю беременность, то вероятность родить младенца с низким весом в два с половиной раза выше, чем при привычной для будущей мамы погоде.

Более того, такие результаты не изменились даже в том случае, когда ученые приняли во внимание другие факторы, которые теоретически могли оказать влияние на массу тела плода – пол, индекс массы тела матери, наследственность и иные.

"Мы пока не знаем, с чем может быть связан такой эффект. Возможно, при экстремальных температурах снижается кровоснабжение матки, что негативно отражается на росте плода, но это пока лишь гипотеза. До того времени, пока не будет определена основная причина, беременным имеет смысл сократить пребывание на улице в слишком жаркую или слишком холодную погоду", - прокомментировала результаты ведущий автор исследования Паулина Мендола.

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