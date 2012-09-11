Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж

«Я часто становилась женщиной номер два. Когда я была студенткой, то соблазнила парня, который любил девушку на расстоянии. Отношения были недолгими, так как мне надоело заниматься с ним сексом. Я раздумывала, как бы заработать.

После многих лет опыта стриптизерши я решила подать свое первое объявление о предоставлении сексуальных услуг и с тех пор ублажаю мужчин за деньги, в основном женатых, пишет Rus.tvnet.lv.

И вот что я узнала о ваших мужьях:

1. Моногамия против биологической природы большинства мужчин. Но решение остепениться и свить гнездо с любимой женщиной никто не отменял. Он избрал вас, а не меня. Он может приходить ко мне за удовольствием, но он рассматривает вас как лучшую жену, мать и спутника жизни.

2. Ваше партнерство в его глазах превратилось в асексуальный тандем без «преимуществ». Он по-прежнему хочет получать «выгоды и поощрения» в сексе, но предпочитает найти любовницу, чем раскачивать лодку, выражая свое разочарование в вашей потере интереса к сексу.

3. Он хочет иметь свой «кусок пирога» и съесть его. Социальные условия позволяют его инстинктам превалировать над совестью. Он до сих пор любит вас, но мужские привилегии диктуют, что он может пойти «налево» и не нести за это ответственности.

4. Я требую меньше эмоциональных и финансовых вложений. Я — недолгосрочная инвестиция. Независимо от того, встречаюсь ли я с ним из-за денег или для удовольствия, я — раба желаний, которая исполняет его секс-фантазии, но не оказывает круглосуточную эмоциональную поддержку.

5. Он без опасений рассказывает мне о личном, в чем не может признаться вам. Я более молодой и симпатичный прототип терапевта, но, в отличие от специалиста, он еще и может отыметь меня.

6. Он может просить меня выполнить определенные действия сексуального характера, о которых не может попросить вас. Я не занимаюсь анальным сексом, но люблю минет, грубый секс, секс втроем, ролевые игры и легкий БДСМ.

7. Он может заменять другие зависимости мной. Если у него тяга к азартным играм, алкоголизму или наркомании, он может перенаправлять свои слабости во влечение ко мне как к еще одному источнику порочного удовольствия.

8. Он любит идти на риск. Он ищет острых ощущений и любит получать адреналин в риске быть пойманным.

9. У него комплекс Мадонны-шлюхи. Он любит вас, но не испытывает к вам сексуального влечения.

10. У него комплекс спасителя. Он получает удовлетворение, поддерживая меня финансово».