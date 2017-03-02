Путешествие в Азию: кисло-пряный томатный суп с креветками

Кулинарный блогер из Salvest Лийзи Лаанемяэ рекомендует приготовить согревающий душу и тело кисло-пряный томатный суп, сочетающий в себе полезные для здоровья овощи, нежнейшие креветки, вкуснейшие шампиньоны и сытную яичную лапшу. Вкус бульона заиграет совершенно по-особенному, если добавить в него приготовленный в Эстонии кетчуп Salvest с высоким содержанием томатной пасты. Любители более кремовой текстуры могут добавить в бульон немного кокосового молока.

Нам понадобится:

250 г яичной лапши

½ стручка красного перца чили

1 сладкий красный перец

100 г небольших шампиньонов

250 г томатов-черри

масло для жарки

1 ст. л. рыбного соуса

3 ст. л. кетчупа Salvest

сок 1 лайма

1 литр горячего куриного бульона

200 г очищенных креветок

зеленый лук для украшения

Приготовление:

Приготовьте яичную лапшу согласно инструкции на упаковке и отложите в сторону.

Мелко порежьте чили и сладкий перец, нарежьте на половинки шампиньоны и томаты-черри. На сковороде разогрейте масло, добавьте нарезанные перцы, а спустя некоторое время отправьте туда же шампиньоны и томаты. Добавьте рыбный соус, кетчуп, сок лайма, и куриный бульон. Варите 5 минут. Добавьте креветки и доведите до кипения, но не кипятите. В каждую суповую мисочку положите лапшу и залейте ее супом. Украсьте блюдо зеленым луком.

Приятного аппетита!