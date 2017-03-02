Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Путешествие в Азию: кисло-пряный томатный суп с креветками

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Если не получается отправиться в путешествие к солнцу, скорее доставайте кастрюльки и поварешки: приготовим горячее блюдо, отведав которое, вы ощутите себя в Азии. 

Кулинарный блогер из Salvest Лийзи Лаанемяэ рекомендует приготовить согревающий душу и тело кисло-пряный томатный суп, сочетающий в себе полезные для здоровья овощи, нежнейшие креветки, вкуснейшие шампиньоны и сытную яичную лапшу. Вкус бульона заиграет совершенно по-особенному, если добавить в него приготовленный в Эстонии кетчуп Salvest с высоким содержанием томатной пасты.  Любители более кремовой текстуры могут добавить в бульон немного кокосового молока.

Нам понадобится:

250 г яичной лапши

½ стручка красного перца чили

1 сладкий красный перец

100 г небольших шампиньонов

250 г томатов-черри

масло для жарки

1 ст. л. рыбного соуса

3 ст. л. кетчупа Salvest

сок 1 лайма

1 литр горячего куриного бульона

200 г очищенных креветок

зеленый лук для украшения

Приготовление:

Приготовьте яичную лапшу согласно инструкции на упаковке и отложите в сторону.

Мелко порежьте чили и сладкий перец, нарежьте на половинки шампиньоны и томаты-черри. На сковороде разогрейте масло, добавьте нарезанные перцы, а спустя некоторое время отправьте туда же шампиньоны и томаты. Добавьте рыбный соус, кетчуп, сок лайма, и куриный бульон. Варите 5 минут. Добавьте креветки и доведите до кипения, но не кипятите. В каждую суповую мисочку положите лапшу и залейте ее супом. Украсьте блюдо зеленым луком.

Приятного аппетита!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАsalvestблогерблюдозеленыйкетчупкрасныйкреветкилукперецпутешествиешампиньоны
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:54
Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников
12:27
Семь способов приучить ребенка есть рыбу
12:13
Психологи: среди молодежи распространяется эпидемия одиночества
11:44
Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину
11:22
Путешествие в Азию: кисло-пряный томатный суп с креветками
11:17
Ученые выяснили неожиданную причину низкого веса новорожденных
20:19
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
19:46
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию
19:25
Напиток, который поможет тебе похудеть
19:00
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
18:42
Выбираем имя малышу, рожденному в марте
18:16
Видео: смотрите, как менялась африканская мода
17:32
Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку
17:12
Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам
16:46
Можно ли целовать детей в губы?
16:28
Десять модных трюков, которые на удивление выручат в самый подходящий момент
16:15
Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом (1)
16:03
Вот к какому возрасту женщины становятся одержимыми сексом
15:45
Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи
15:27
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире» (2)
Все новости
ФэшнЦеликом
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников

Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников

Напиток, который поможет тебе похудеть

Напиток, который поможет тебе похудеть

Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи

Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи

1. мар
Женщина c раком груди рассказала, как она обнаружила опухоль, когда даже хирург ее не заметил
Самые читаемые
Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину
Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом(1)
Напиток, который поможет тебе похудеть
Ученые выяснили неожиданную причину низкого веса новорожденных
Вот к какому возрасту женщины становятся одержимыми сексом
Топ комментариев
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиеволосыдетиженщинаженщиныжизньисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмодамужчиныотношенияпроблемыпродуктысексспециалистыудовольствиеученыефигураэффект
LimonЦеликом
Думайте сами, решайте сами: таинственная находка заставила жителя Эстонии покраснеть от смущения (фото)

Думайте сами, решайте сами: таинственная находка заставила жителя Эстонии покраснеть от смущения (фото)

Пользователей Сети возмутило откровенное платье Иванки Трамп на выступлении отца. А что думаете вы?

Пользователей Сети возмутило откровенное платье Иванки Трамп на выступлении отца. А что думаете вы?

Фанаты обсуждают ослепительную внешность Ларисы Гузеевой

Фанаты обсуждают ослепительную внешность Ларисы Гузеевой

13:03
Видео: Яна Рудковская и Тимати примирились и зажгли под лезгинку на приеме у Кадырова
12:54
Стало известно, что грозит жене Караченцова за аварию в пьяном виде
12:38
Шок! Родной отец Стаса Пьехи сводит концы с концами в прибалтийской столице
12:06
В этом списке и ваш любимый актер! Алексей Воробьев перечислил геев в российском шоубизе
Rus.Postimees.eeЦеликом
Каллас о политике Трампа: никогда ранее Эстония не была так одинока, как сейчас

Каллас о политике Трампа: никогда ранее Эстония не была так одинока, как сейчас

Женщина украла из кошелька деньги – прямо под бдительной видеокамерой

Женщина украла из кошелька деньги – прямо под бдительной видеокамерой

Берегись автомобиля! С сегодняшнего дня по Эстонии могут колесить беспилотные машины

Берегись автомобиля! С сегодняшнего дня по Эстонии могут колесить беспилотные машины

13:06
Виктория Ладынская: проект Домов эстонского языка нельзя доверять MISA – фонд пора закрыть! (4)
13:04
В странах Балтии больше всего на табачные изделия тратят эстонцы
13:02
Дом американской мечты 2017 по версии телеканала HGTV
12:34
Новый многоквартирный дом в Кристийне будет иметь трехлетний гарантийный срок
ВпрокЦеликом
Покупатели Rimi могут остаться без Coca-Cola

Покупатели Rimi могут остаться без Coca-Cola (1)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)

1. мар
Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (9)
Погода
Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Синоптики: похолодание не за горами

Синоптики: похолодание не за горами

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees