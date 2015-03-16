Семь способов приучить ребенка есть рыбу

В прошлом году компания Baltic Restaurants Estonia AS, предлагающая услуги школьного питания под торговой маркой Daily, провела исследование с участием более чем 3000 учеников общеобразовательных школ, чтобы выяснить их гастрономические предпочтения и степень удовлетворенности школьными обедами. Еще несколько лет назад рыбные блюда не входили в число фаворитов, но в этот раз уже значительное количество школьников выбрало именно рыбу.

По словам директора по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia AS Тийу Эндриксон, говоря о результатах, нельзя не отметить большие заслуги школьных поваров, которые снизили долю рыбных супов в школьном меню и вместо них предлагают детям вкусную запеченную рыбу и другие виды рыбных вторых блюд из натуральных продуктов.

«Важно учитывать пожелания детей, где-то чуть схитрить и добавить щепотку терпения – вот вам идеальный рецепт, позволяющий привить любовь к рыбе практически любому ребенку», - отметила Эндриксон и со своей стороны поделилась простыми рекомендациями, которые помогут приучить детей к домашним рыбным блюдам.

Начинайте как можно раньше и выбирайте простые вкусы

Как известно, во взрослом возрасте люди чаще отдают предпочтение вкусам, знакомым с раннего детства. Если ребенок подозрительно относится к рыбе, попробуйте предложить ему рыбу гриль, жареную рыбу или чуть подсоленную рыбу, запеченную в духовке. Чем привычнее будет вкус, тем больше возможностей открывается для экспериментов с различными приправами, пряностями и соусами.

Пригласите ребенка заняться готовкой вместе с вами

Дети любят помогать взрослым, и что может быть лучше совместного приготовления вкусного ужина, во время которого вы будете общаться с ребенком и делиться своими знаниями и кулинарными умениями? Опять же, дети с гораздо большим удовольствием едят те блюда, в приготовлении которых им удалось поучаствовать лично.

Внимание, мелкие косточки!

Дети не любят ковыряться пальцами в еде, а потом во рту, поэтому перед приготовлением рыбу следует тщательно очистить от костей. Кроме того, не забывайте про острые косточки, которые могут скрываться в рыбном блюде! Они могут представлять собой опасность для детей, любящих быстро есть и болтать за едой.

Спрятать и приправить

Если ребенок любит котлеты, то попробуйте предложить ему рыбные тефтельки, чтобы отвлечь внимание от нового ингредиента привычной подачей блюда. Также с большой вероятностью ребенок с удовольствием съест одно из своих любимых блюд, так что проявите фантазию: под картофельным пюре можно спрятать соус с красной рыбой, вместо мясных фрикаделек предложить к спагетти те же рыбные тефтели, а также добавлять рыбу в различные соусы, которые любит ребенок. «В блюда для самых маленьких членов семьи, отказывающихся от рыбы из-за специфического вкуса, можно добавить немного меда или еще какую-нибудь натуральную приправу, позволяющую скрыть непривычный привкус», - поделилась своим опытом представительница фирмы Daily.

Прислушивайтесь к пожеланиям ребенка

Одним детям нравится сыр, другим – чуть хрустящие или слегка приправленные продукты, а третьим – мясо или рыба гриль. Расспросите своего ребенка о его предпочтениях. Если вы пойдете навстречу его пожеланиям, то можете быть уверены – вскоре малыш обязательно распробует рыбные блюда.

Устройте рыбную вечеринку

Еще одна хитрость: если ваш ребенок не любит рыбу, позовите в гости его друзей, которые едят рыбные блюда, и накройте им тематический стол. «Дети обожают копировать друг друга, и вполне может случиться, что после такой вечеринки рыбные блюда полюбят даже те ребята, которые до этого весьма недоверчиво относились к рыбе», - посоветовала Эндриксон.

Сервируйте блюда в игровой форме

Очень часто дети отказываются от еды, потому что им не нравится, как она выглядит. Поэтому здесь важно проявить креативность: попробуйте изобразить на тарелке домик или лодочку из цветных овощей, отведя главную роль кусочку рыбы. Если малыш любит есть руками, приготовьте ему рыбные закуски, которые будет легко окунать в соус и съедать целиком.