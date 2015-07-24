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Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Синдром поликистоза яичников поражает девочек уже после вступления в пубертатный период, поэтому нам так необходимо иметь достоверную информацию об этом заболевании. Гинекологи из Великобритании опровергли шесть самых распространённых мифов о СПКЯ.

Миф 1. Диабет вызывает СПКЯ. Поскольку синдром поликистоза яичников приводит к гормональным изменениям, он также способствует резистентности к инсулину, что усиливает риск развития диабета второго типа по мере взросления. Также если вы имеете лишний вес или ожирение вкупе с СПКЯ, то вам больше грозит диабет. Вот почему именно данный синдром вызывает диабет, но совсем не наоборот, пишет Medikforum.ru.

Миф 2. Тонкие женщины не сталкиваются с СПКЯ. Хотя большинство жертв СПКЯ имеют лишний вес и ожирение, наличие стройной талии вовсе не является гарантией защиты от данного расстройства. Стройные женщины тоже сталкиваются с синдромом поликистоза яичников, хотя и довольно редко.

Миф 3. Все женщины с СПКЯ имеют одни и те же симптомы. В реальности, симптомы этого синдрома различаются в каждом конкретном случае. Распространёнными симптомами являются ожирение и проблемы с менструацией, либо задержки месячных, но у женщин также могут отмечаться аномальный рост волос по мужскому принципу (гирсутизм) и другие гормональные изменения.

Миф 4. Отсутствие кист в яичниках означает, что СПКЯ нет. В некоторых случаях врачи не обнаруживают кисты в яичниках при обычном ультразвуковом обследовании, и женщины считают, что синдром им не грозит. Однако если вы уже столкнулись с нерегулярными месячными и другими характерными признаками СПКЯ, то ваш врач может порекомендовать трансвагинальное сканирование, отличающееся стопроцентной эффективностью в установке данного диагноза.

Миф 5. Женщины с СПКЯ не могут иметь детей. Поскольку синдром воздействует на процесс овуляции и формирования яйцеклеток, он может стать причиной бесплодия. Однако некоторые пациентки способны зачать ребенка без всякого лечения или экстракорпорального оплодотворения. Бесплодие является поводом для беспокойства для женщин с крупными яичниками, отсутствием месячных, множественными кистами и гирсутизмом уже в возрасте 20-23 лет. При наличии всех этих признаков нужно быть особенно внимательными к собственному здоровью, контролируя диету, лекарства и регулярно проходя осмотры у врачей.

Миф 6. СПКЯ можно вылечить. Синдром поликистоза яичников можно лечить и держать под контролем, но вылечить его невозможно. Варианты лечения зависят от тяжести состояния и других проблем со здоровьем. Если вы страдаете от ожирения, имеете проблемы со щитовидной железой или диабет, то лечение этих расстройств поможет взять под контроль и СПКЯ.

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