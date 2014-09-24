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Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Пластические хирурги разработали новую процедуру по подтягиванию влагалища, продолжительность которой составляет всего один час. Утверждается, что желаемого эффекта можно достичь с помощью нагревающих радиоволн.

С годами влагалище часто становится более свободным, что несколько снижает интенсивность ощущений во время занятий сексом, как для женщин, так и для мужчин. Новая технология подтягивания под названием ThermiVa подразумевает пластику влагалища с помощью тепловых радиоволн. Ее создатели утверждают, что процедура натягивает кожу в интимной зоне женского тела менее чем за час, пишет Medikforum.ru.

Пока что эта технология применяется в некоторых клиниках красоты США, где она и была разработана, но ее уже ожидают в Великобритании. Стоимость процедуры составляет приблизительно $3 000, и за эту сумму женщинам предлагают не один, а сразу три часовых сеанса с определенными интервалами, во время которых радиоволны должны генерировать тепло и воздействовать на обвислую кожу вокруг влагалища.

Тепло стимулирует процесс заживления ран, вызывая производство коллагена и эластина - веществ, которые укрепляют кожу, обеспечивая ее упругость. Женщины должны почувствовать разницу уже через 60 минут. Данная пластика влагалища адресована тем представительницам прекрасного пола, которые обеспокоены отсутствием прежнего натяжения кожи, сухостью и дискомфортом в области влагалища из-за возрастных процессов, после деторождения или наступления менопаузу.

Создатели процедуры утверждают, что она является хорошей альтернативной кегельным упражнениям, как раз и созданным для укрепления мышц влагалища.

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