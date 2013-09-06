Ученые разрешили беременным пить лекарства от гриппа

Исследование с участием более чем 700 000 женщин доказало, что беременные никаким образом не вредят своим малышам, когда принимают лекарства от гриппа. Процесс внутриутробного развития никак не может быть затронут этими медикаментами, и данная новость, безусловно, будет воспринята с облегчением миллионами будущих мам, которые очень часто сталкиваются с инфекциями из-за ослабленного беременностью иммунитета, пишет Medikforum.ru.

Ученые из Университета Западной Австралии изучили воздействие препаратов тамифлю (озельтамивир) и занамивир на организм 6 000 беременных, а затем сравнили их здоровье с показателями еще 700 000 будущих мам, которые не принимали лекарства от гриппа. Выяснилось, что в первой группе не отмечалось никаких дополнительных рисков от приема препарата, включая дефицит массы тела ребенка, преждевременные роды, мертворождения или родовые дефекты.

Эти выводы не изменились, когда расчеты касались только использования тамифлю. Данное исследование, результаты которого опубликованы British Medical Journal, стало крупнейшим изучением воздействия лекарств из группы ингибиторов нейраминидазы на организм беременных и их будущих детей. Его результаты полностью подтвердили выводы других исследований, которые не обнаружили никаких дополнительных рисков приема лекарств данной группы. К слову, год назад австралийские ученые доказали, что прививка от гриппа позволяет беременным более чем наполовину снизить опасность мертворождений.