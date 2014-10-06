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Желание похудеть делает родных врагами

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Диетологи из США рассказали об обнаруженной ими тенденции в тех семьях, где кто-нибудь из членов решает похудеть и предпринимает для этого определенные действия. По словам специалистов, у родственников такое похудение вызывает сопротивление.

Как выяснилось, вместо того, чтобы поддерживать худеющего человека, в его семье зачастую начинают вставлять палки в колеса, препятствуя достижению цели. Диетологи даже предложили ввести для этого специальный термин - diet saboteurs, саботажники диеты, пишет Medikforum.ru.

Общение с такими саботажниками приводит к семейным конфликтам и способно довести до развода, считают специалисты.

«Когда один участник отношений решает начать вести более здоровый образ жизни, а другой нет, нарушается определенный баланс, это как правило приводит к конфликту», — прокомментировал такое явление профессор Эдвард Абрамсон из Университете штата Калифорния в городе Чико.

Особенно высок риск разрушить отношения в тех семьях, где гастрономические привычки и ритуалы копились годами. Семья является системой, и когда один из элементов меняется, система стремится восстановить прежнее состояние, - таков закон жизни, поясняют специалисты. Худеющего человека в таких обстоятельствах обычно уговаривают отказаться от своей идеи, соблазняют вкусной едой, особенно если угощениями привыкли выражать свои позитивные чувства.

Но в некоторых случаях нежелание поддерживать худеющего родственника связано с банальной завистью и страхом, что тот может стать более привлекательным и востребованным у других.

Эксперты советуют уметь отличать злых завистников от искренне не понимающих. Последним, по словам врачей, всегда можно объяснить, почему подход к питанию потребовалось изменить.

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