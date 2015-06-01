Ленивые вареники с творогом: пошаговый рецепт

По вкусу ленивые вареники с творогом – настолько нейтральное и универсальное блюдо, что к ним подойдет и удачно оттенит любой наполнитель – и сметана, и мед, и сезонные ягоды, пишет Lady.tochka.net.

Кстати, сырые ленивые вареники с творогом ты можешь заготовить впрок и хранить в морозилке неделю, а то и больше. Итак, в нашем меню вареники ленивые: пошаговый рецепт.

Ленивые вареники с творогом – ингредиенты:

400 г творога,

200 г муки,

2 яйца,

2 ст. ложки сахара,

10 г ванильного сахара,

щепотка соли.

Пошаговый рецепт ленивых вареников с творогом:

Творог перетри через сито, чтобы избавиться от возможных комочков и улучшить его структуру.

Разотри яйцо с сахаром и ванильным сахаром и соедини с творогом.

Просеянную муку соедини с солью, и постепенно добавляя ее в творог, замеси тесто. Оно должно получиться нежным и может слегка липнуть к рукам.

Получившееся тесто для удобства раздели на несколько частей. Посыпь мукой рабочую поверхность и раскатай тесто в колбаски. Нарежь небольшие кусочки теста - это и будут ленивые вареники с творогом.

Вари ленивые вареники в чуть подсоленной кипящей воде 3 минуты, после того, как они всплывут. Достань шумовкой, добавь кусочек сливочного масла и подавай горячими.

Ленивые вареники с творогом подавай со сметаной, йогуртом, киселем, медом, сгущенным молоком, вареньем или просто с ягодами.

Приятного аппетита!