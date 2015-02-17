Чем накраситься: бьюти-блендер, спонжик или кисть?

Тональный крем и любые кремовые текстуры — самая важная часть макияжа. Намного важнее, чем тени для глаз или тушь. Поэтому к выбору самого крема (любого) и его способу нанесения стоит подходить ответственно, пишет Хочу.

Существует огромное количество разнообразных вариантов нанесения тонального крема и всех остальных косметических средств: начиная с пальцев рук и заканчивая суперсложными бьюти-блендерами и кистями.

Давай разберемся, чем лучше наносить тональный крем и другую косметику.

Пальцы

Не просто так мы несколько раз упомянули слово «пальцы». Многие девушки действительно наносят тональный крем без помощи дополнительных принадлежностей и прекрасно себя чувствуют. Это довольно удобно, если ты умеешь работать руками и чувствуешь свое лицо. Да и экономично, так как не нужно тратить деньги на дополнительное "оборудование".

Только не забудь перед нанесением крема руки помыть, чтобы не занести инфекцию, которая может спровоцировать сыпь или что похуже, а потом - помыть их еще раз, иначе вся окружающая вокруг тебя среда будет в тональнике.

Это довольно неплохой способ нанесения тонального крема, но при возможности от него стоит воздержаться.

Спонжи

Словом называют практически всё: от ватных дисков до бьюти-блендера. Они бывают разных видов и форм - плоскими, треугольными или вот такими миленькими.

Однако спонжи быстро изнашиваются и впитывают в себя большую часть тонального крема, из-за чего придется тратить средство в больших количествах. А также не особо качественные спожни имеют способность «размазывать» тональный крем по лицу, то есть наносить кремовую текстуру разводами и полосками, которые потом нужно будет исправить пальцами (смотри пункт выше).

Бьюти-блендер

Бьюти-блендер — самая распиаренная и переоцененная вещь для на нанесения тонального крема. Нет, конечно, он хорошо наносит средство, без разводов и потерь, все качественно и благородно, но его стоимость в несколько раз превышает его качество и полезность.

Дело в том, что бьюти-блендеры недолговечны. Они протянут максимум 3 месяца, а после будут крошиться, ломаться и рассыхаться. Также, как показывали многие бьюти-блогеры, любящие разрушать мифы, блендеры забирают слишком много тонального крема, перенося на кожу малое его количество. Да и стоят больше нужного.

Кисть для нанесения тонального крема

Кистей для тональника существует два вида: плоская и конусная. Первая хороша для новичков – ты, словно шпателем, наносишь на лицо тоналку, замазывая все недостатки и неровности. Благодаря силиконовой основе, такие кисти очень легко мыть и они не забирают много тонального крема (точнее вообще не забирают) и удобны в использовании. Но если у тебя не набита рука, краситься кисточкой ты будешь довольно долго.

Второй вариант кисти для тональника - самый оптимальный, но подходит лишь продвинутым пользователям. Благодаря своей форме она вообще не поглощает тональный крем, равномерно перенося его на кожу и создавая отличный перекрывающий эффект. Без разводов и мучений. Только научиться ею пользоваться нужно.

Силиконовый спонж

Силиконовый спонжик — относительная новинка в современной бьюти-индустрии. Он считается самым экономичным и удобным. Такой спонжик очень легко мыть и он не поглощает кремовую основу, а отдает ее коже. Единственная проблема — из-за его уникальности и новизны им надо научиться работать.