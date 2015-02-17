Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Чем накраситься: бьюти-блендер, спонжик или кисть?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Как наносить тональный крем так, чтобы он был и матовым, и подходил, и расход был небольшой, и вообще, что делать-то? Стоит ли тратить деньги на кисти-спонжи или можно использовать то, что дала нам природа (пальцы)? На эти и другие и вопросы по поводу очень актуальной проблемы — выбора правильного спонжика для макияжа - мы знаем ответы.

Тональный крем и любые кремовые текстуры — самая важная часть макияжа. Намного важнее, чем тени для глаз или тушь. Поэтому к выбору самого крема (любого) и его способу нанесения стоит подходить ответственно, пишет Хочу.

Существует огромное количество разнообразных вариантов нанесения тонального крема и всех остальных косметических средств: начиная с пальцев рук и заканчивая суперсложными бьюти-блендерами и кистями.

Давай разберемся, чем лучше наносить тональный крем и другую косметику.

Пальцы

Не просто так мы несколько раз упомянули слово «пальцы». Многие девушки действительно наносят тональный крем без помощи дополнительных принадлежностей и прекрасно себя чувствуют. Это довольно удобно, если ты умеешь работать руками и чувствуешь свое лицо. Да и экономично, так как не нужно тратить деньги на дополнительное "оборудование".

Только не забудь перед нанесением крема руки помыть, чтобы не занести инфекцию, которая может спровоцировать сыпь или что похуже, а потом - помыть их еще раз, иначе вся окружающая вокруг тебя среда будет в тональнике.

Это довольно неплохой способ нанесения тонального крема, но при возможности от него стоит воздержаться.

Спонжи

Словом называют практически всё: от ватных дисков до бьюти-блендера. Они бывают разных видов и форм - плоскими, треугольными или вот такими миленькими.

Однако спонжи быстро изнашиваются и впитывают в себя большую часть тонального крема, из-за чего придется тратить средство в больших количествах. А также не особо качественные спожни имеют способность «размазывать» тональный крем по лицу, то есть наносить кремовую текстуру разводами и полосками, которые потом нужно будет исправить пальцами (смотри пункт выше).

Бьюти-блендер

Бьюти-блендер — самая распиаренная и переоцененная вещь для на нанесения тонального крема. Нет, конечно, он хорошо наносит средство, без разводов и потерь, все качественно и благородно, но его стоимость в несколько раз превышает его качество и полезность.

Дело в том, что бьюти-блендеры недолговечны. Они протянут максимум 3 месяца, а после будут крошиться, ломаться и рассыхаться. Также, как показывали многие бьюти-блогеры, любящие разрушать мифы, блендеры забирают слишком много тонального крема, перенося на кожу малое его количество. Да и стоят больше нужного.

Кисть для нанесения тонального крема

Кистей для тональника существует два вида: плоская и конусная. Первая хороша для новичков – ты, словно шпателем, наносишь на лицо тоналку, замазывая все недостатки и неровности. Благодаря силиконовой основе, такие кисти очень легко мыть и они не забирают много тонального крема (точнее вообще не забирают) и удобны в использовании. Но если у тебя не набита рука, краситься кисточкой ты будешь довольно долго.

Второй вариант кисти для тональника - самый оптимальный, но подходит лишь продвинутым пользователям. Благодаря своей форме она вообще не поглощает тональный крем, равномерно перенося его на кожу и создавая отличный перекрывающий эффект. Без разводов и мучений. Только научиться ею пользоваться нужно.

Силиконовый спонж

Силиконовый спонжик — относительная новинка в современной бьюти-индустрии. Он считается самым экономичным и удобным. Такой спонжик очень легко мыть и он не поглощает кремовую основу, а отдает ее коже. Единственная проблема — из-за его уникальности и новизны им надо научиться работать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАнедостаткирасходсредствостоимостьтональный крем
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:30
Все больше женщин рожают после 35: четыре хороших причины подождать с материнством
14:12
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас
13:48
Косметика, которой не должно быть в твоей косметичке: убийственные ингредиенты в составе
13:34
Чем накраситься: бьюти-блендер, спонжик или кисть?
13:16
Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища
12:54
Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников
12:27
Семь способов приучить ребенка есть рыбу
12:13
Психологи: среди молодежи распространяется эпидемия одиночества
11:44
Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину
11:22
Путешествие в Азию: кисло-пряный томатный суп с креветками
11:17
Ученые выяснили неожиданную причину низкого веса новорожденных
20:19
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
19:46
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию
19:25
Напиток, который поможет тебе похудеть
19:00
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
18:42
Выбираем имя малышу, рожденному в марте
18:16
Видео: смотрите, как менялась африканская мода
17:32
Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку
17:12
Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам
16:46
Можно ли целовать детей в губы?
Все новости
ФэшнЦеликом
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников

Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников

Напиток, который поможет тебе похудеть

Напиток, который поможет тебе похудеть

1. мар
Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи
Самые читаемые
Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину
Косметика, которой не должно быть в твоей косметичке: убийственные ингредиенты в составе
Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом(1)
Напиток, который поможет тебе похудеть
Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников
Топ комментариев
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиеволосыдевушкидетиженщинаженщиныжизньингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмужчинамужчиныотношенияпроблемыспециалистытренировкиудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Думайте сами, решайте сами: таинственная находка заставила жителя Эстонии покраснеть от смущения (фото)

Думайте сами, решайте сами: таинственная находка заставила жителя Эстонии покраснеть от смущения (фото)

Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Это самая страшная правда о вас в зависимости от вашего знака Зодиака

Это самая страшная правда о вас в зависимости от вашего знака Зодиака (1)

14:30
Смотри: фото 50-летней Ренаты Литвиновой без макияжа попало в Сеть
13:58
Вот почему хирурги носят халаты синего или зеленого цвета! Оказывается, такое решение спасает жизни
13:03
Видео: Яна Рудковская и Тимати примирились и зажгли под лезгинку на приеме у Кадырова
12:54
Стало известно, что грозит жене Караченцова за аварию в пьяном виде
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото и видео: вблизи Таллиннского аэропорта столкнулись четыре машины

Фото и видео: вблизи Таллиннского аэропорта столкнулись четыре машины

Николай Петрович вновь лишился депутатского мандата из-за прогулов

Николай Петрович вновь лишился депутатского мандата из-за прогулов

Письмо читателя:

Письмо читателя: "Это не река! Это общественный бассейн!" (1)

14:31
Глава МИД Германии: военный потенциал, который Россия сконцентрировала у границ стран Балтии, совершенно неразумен
14:30
До и после: на что способны золотые руки любящего зятя
14:06
Seppälä добивается санации и планирует закрыть 14 магазинов
13:59
Департамент: с начала сезона от гриппа умерло рекордное число жителей Эстонии
ВпрокЦеликом
Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (1)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)

1. мар
Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (9)
Погода
Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Синоптики: похолодание не за горами

Синоптики: похолодание не за горами

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees