Косметика, которой не должно быть в твоей косметичке: убийственные ингредиенты в составе

Косметика – та же пища, но для кожи. В аюрведе бытует мнение, что наносить на кожу можно то только то, что можешь съесть. Возможно, это не самый практичный способ по уходу за лицом сегодня, в жизни мегаполиса. К тому же иногда чисто природные средства не справляются с кожными проблемами, вызванными жизнью в городе. Поэтому модернизированные кремы, сыворотки, эмульсии и декоративная косметика, конечно же, должны быть в нашей косметичке. Но, чтобы извлекать из них исключительно пользу, изучим их состав, пишет Хочу.

Тема качества используемой вами косметики крайне важна! В подтверждение этому следующее исследование.

Помада, вызывающая менингит

Ученые британского университета London Metropolitan в течение трех недель проводили строгие лабораторные тесты пяти средств для декоративного макияжа. У четырех образцов сроки годности уже вышли, а у пятого такой срок был на подходе. Результаты тестов не только удивили, но серьезно насторожили.

В трех средствах (тональный крем, блеск для губ и помада) была обнаружена очень жизнестойкая бактерия – enterococcus faecalis, которая является патогенной для человека.

Патогенные бактерии вызывают разнообразнейшие заразные болезни у человека, животных и растений. Известно, что она может быть возбудителем менингита и способна даже привести к заражению крови. Еnterococcus faecalis считается одной из самых больших напастей новорожденных детей. По статистике в Великобритании от менингита умирает больше детей в возрасте до пяти лет, чем от любого другого инфекционного заболевания.

«Многие женщины совершенно не догадываются, что их косметика является потенциальным рассадником смертельных бактерий. Даже мы были поражены тем, насколько большим является здесь риск для здоровья. Беременные женщины и кормящие матери должны быть особенно осторожны после того, как мы обнаружили смертельно опасный вирус менингита в нескольких образцах просроченной косметики» – говорят ученые, проводившие исследования.

Результаты тестов показали, что в средствах декоративной косметики, которые просрочены всего на несколько месяцев, уже могут жить смертельно опасные бактерии. Что странно, блеск для губ, который был взят для исследований, и у которого еще не вышел срок годности, тоже показал наличие вируса менингита. Все пять средств были получены от пяти разных женщин, живущих в разных городах Великобритании.

Чего не должно быть в косметике и почему

Даже если косметика не просрочена, она тоже может наносить колоссальный вред здоровью кожи и организма в целом.

Каменноугольный деготь. Обозначается в составе как FD&CRed№6. Содержится в большинстве шампуней против перхоти и в красках для волос. Этот химический компонент вызывает сыпь и выпадение волос.

Эмульгаторы ипенообразующие вещества. Обозначается как: DEA (Diethanolamine) – MEA (Monoethanolamine) – TEA (Triethanolamine),а также другие: Cocamide DEA, DEA-Cetyl phosphate, DEA Oleth-3 phosphate, Myristamide DEA, Stearamide MEA, Cocamide MEA, Lauramide DEA, Linoleamide MEA, Oleamide DEA, TEA-Lauryl Sulfate.

Используются в очищающих лосьонах для кожи лица, в шампунях, лосьонах для тела и для ванн, в мыле и т.п. По-русски — ПАВ (поверхностно активное вещество). Данные вещества канцерогенны. DEA балансируют pH (кислотно-щелочный баланс) в косметических средствах. Вызывают сильное раздражение, а вместе с SIS (сочетание, часто встречающееся в косметике) образуют нитраты.

Формальдегид. При комнатной температуре формальдегид – это бесцветный, легковоспламеняющийся газ, которому присущ особый острый запах. При воздействии формальдегида у человека возникает воспаление слизистых оболочек глаз и дыхательных органов, возможна кожная аллергия. Несколько исследований указывали, что менструальные нарушения могут быть связаны с воздействием формальдегида.

Парабены. Могут также называться «метилпарабен», «пропилпарабен» и «бутилпарабен». Это известные консерванты. Их используют, чтобы предотвратить рост бактерий и микробов. Парабены — разрушители гормонов, что их применение ведет к раку груди и проблемам с сердцем. Также исследования подтвердили, что метилпарабен, нанесенный на кожу, может взаимодействоватьс UVB-лучами и ускорять старение кожи.

Содиум лаурил сульфат (он же лаурилсульфат натрия / Sodium Lauryl Sulfate). Это один из базовых ингредиентов в любых моющих средствах: гелях для душа, шампунях, даже в зубной пасте. Один из ингредиентов с самой плохой репутацией в косметической индустрии. Множество сайтов расскажут вам о вреде SLS. «Может вызвать выпадение волос», «вызывает рак» и даже «самый опасный химикат в продуктах для ухода за волосами и кожей».

Тем не менее, этот ингредиент безопасен в косметических средствах, использование которых происходит быстро и заканчивается обильным смыванием водой. В продуктах, чье использование предполагает более продолжительный контакт с кожей, его концентрация не должна превышать одного процента.

Если вы не хотите пересушивать кожу, обратите внимание, в начале списка ингредиентов не должно быть:

Alcohol

Alcohol Denat

Oxybenzone

Octyl Methoxycinnamate

Octinoxate

Octocrylene

Что должно быть в косметике

Для того, чтобы улучшить кровообращение, исправить тусклый цвет лица, выбирайте косметику, в составе которых есть экстракт винограда, и экстракт зеленого чая, центелла азиатская, супероксиддисмутаза (СОМ), экстракт солодки.

Какие раннее опасные ингредиенты, теперь признаны не вредными

Тальк. Порошкообразный ингредиент, используемый в косметике для абсорбции влаги и как заполнитель. Это порошкообразный содержащий воду магнезиевый силикат. Обвиняли тальк за его возможную связь с раком яичников (исследование 1993 года).

Если посмотреть детальнее на исследование 1993 года, то мы увидим: тальк, содержащий неасбестовые волокна, был связан с образованием опухолей у крыс, которых заставляли вдыхать этот тальк по 6 часов в день 5 дней в неделю на протяжении 113 недель. Последующие обзор всех доступных данных по тальку продемонстрировал, что этот ингредиент безопасен, когда используется по назначению. Самое последнее исследование по тальку это подтвердило. FDA присвоило тальку статус GRAS для использования как предотвращающий комки в столовой соли при концентрации менее 2%.

Полиэтиленгликоль. Обозначается как PEG. Полиэтиленгликоль используется в косметику по нескольким причинам: это увлажнение, уплотнение кожи, для образования эмульсии; у него также есть растворяющая способность. Без полиэтиленгликоля многие современные косметические средства будет сложно производить.

Были опасения, что полиэтиленгликоль может быть канцерогенным, что он сушит кожу и способствует ее преждевременному старению. Это типичные обвинения, предъявляемые любому ингредиенту, получаемому из нефти.

Но еще в 2005 году, в статье в журнала Toxicology, ученые заключили, что: «Принимая во внимание всю доступную информацию по данному вопросу, никаких опасений по поводу безопасности данных ингредиентов быть не должно».

Косметика с идеальными составами

Такие бренды существуют! Проверенные временем, с качественно подобранным сырьем, его пропорциями. Со своими собственными рецептурами.

Итак, качественная косметика: Dr. Haushka, Weleda, Josie Moran Cosmetics, Patyka, Stem Organics, UnE natural Beauty.

Список, конечно же, неполный. Представленные фирмы опробованы редакцией. Если же вы хотите проверить свою косметику на наличие вредных ингредиентов, сделать это можно там же, где проверку проходит этичная косметика – на сайте PETA.