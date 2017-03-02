Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас

Но на самом деле каждая женщина знает, почему остается с мужчиной, который ее не достоин. Обычно это одна из четырех причин, в которой мы никому не признаемся:

1. Страх: страх уйти, не найти другого мужчину, которого мы сможем полюбить, — а вдруг этот все-таки изменится?

2. Привязанность: не только к нему, но и к вашей истории, вашему прошлому.

3. Надежда: знать, что мужчина, которого мы любим, не достоин нас — ужасно, потому мы продолжаем надеяться, что все наладится, пишет Soulpost.ru.

4. Мы сдаемся: быть с недостойным мужчиной — это истощает.

А уйти нелегко. Это эмоциональная потеря, плюс чувство вины. Но что еще хуже — застрять в отношениях с мужчиной, который манипулирует нами и заставляет остаться каждый раз, когда ты пытаешься уйти.

Как снять пелену с глаз:

1. Не слушайте, что о нем говорят другие.

Когда родные или друзья начинают убеждать вас, что вы должны его бросить или наоборот, остаться с ним, не слушайте. Постарайтесь отвлекаться, если невозможно уйти от разговора. Ничье мнение не должно влиять на вас. Вы должны разобраться в себе, у вас не должно быть навязанных мыслей.

2. Дайте себе время подумать.

После первого пункта пора сформировать свое мнение. Побудьте вдали от всех, в том числе и своего мужчины. Если возможно, возьмите отпуск или отгул на пару дней. Пространство очень важно, чтобы понять, что нужно делать дальше.

3. Самоанализ с последующим принятием решения.

Теперь пришло время принять решение. Но для этого нужно заглянуть в прошлое. Вспомните начало ваших отношений. Вспомните все хорошее и плохое. И если плохого было больше, это явный знак, что внутри нас осталось много боли, а значит возможно пора уйти. Хотя наш хитрый мозг склонен запоминать больше хорошее, так что нужно быть особенно честной в воспоминаниях.

4. Найдите стабильность в себе.

Если вы решили уйти, найдите место в себе для эмоциональной стабильности. Это значит не отступать от своего решения, потому что мужчина может переубеждать вас.

5. Не давите на себя.

Дайте себе столько времени, сколько вам нужно. Вы можете не резко уйти от него, а постепенно отдаляться. Это вполне нормально.

6. Спланируйте свое будущее.

Мы не хотим жалеть о своем решении. И чтобы это предотвратить, нужно спланировать будущее после него. Просто займите себя, чтобы не было пустоты хотя бы в ежедневных планах.