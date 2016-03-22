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Все больше женщин рожают после 35: четыре хороших причины подождать с материнством

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Конечно, самая большая группа матерей — это между 25 и 34 годами: на них приходится 59% всех родов, но число старших первородящих продолжает расти.

Хотя медицинские показания остаются прежними: после 35 фертильность женщины уменьшается, вместе с тем повышается риск выкидыша и осложнений. И биологические часы тикают не только со стороны врачей, но и со стороны общества и СМИ. Для многих из нас поздний ребенок — это не выбор. Ведь что если человек, с которым ты встречаешься в 26 — не твой единственный?

Хотя если кто-то и намеренно откладывает материнство, в этом нет ничего предосудительного. Есть как минимум четыре прекрасных причины, почему быть возрастной матерью — это прекрасно:

1. Ты можешь успеть сделать много всего ДО. Заработать денег, построить карьеру, попутешествовать, выучиться, веселиться, напиться и не думать, что завтра тебе вставать в шесть утра, смотреть по несколько фильмов подряд в кинотеатре. И при этом ты можешь наслаждаться этим, пишет Soulpost.ru.

Конечно, ты можешь одновременно с этим иметь детей. Но все равно это будет компромисс. И да, ты можешь до 26 родить сразу троих детей, думая, что когда они вырастут, ты дашь себе волю. Но отрываться в 18 и в 46 — это разные вещи.

2. Ты можешь противостоять многим людям, которые приходят в твою жизнь с появлением ребенка. Врачи, медсестры, воспитатели, учителя — они все будут пытаться говорить тебе, что делать. Когда тебе 23, отказать им почти невозможно. Но когда тебе под 40 и тебя вызывают на родительское собрание в школу, ты чувствуешь себя достаточно взрослой, чтобы не заниматься пустяками.

3. Ты будешь уставать, так или иначе. Материнство изнуряет в любом возрасте. Но одно дело, когда ты постоянно устаешь в 20 лет, и другое — когда в 35-40. Уж лучше свою молодую энергию потратить на что-то другое, а в старшем возрасте ты и так будешь уставать.

4. У тебя будет опыт и чему научить ребенка — намного больше, чем когда тебе 25.

Тем не менее, каждая женщина сама решает, когда заводить ребенка!

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