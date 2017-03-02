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Как пережить кризис в отношениях: четыре действенных совета

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Кризис – это не всегда путь к расставанию. Он может стать прекрасным шансом для того, чтобы сделать отношения еще лучше и приумножить близость между вами.

Если тебе кажется, что ваши отношения терпят крах – это еще не повод рубить с плеча и рушить все, что строилось с таким трудом и трепетом. Очень часто парам удается пережить непростые периоды, и если это происходит правильно, то в дальнейшем отношения между возлюбленными стают еще более тесными и откровенными, пишет Ivona.bigmir.net.

Кризис неизбежен в любых отношениях, в которых присутствует эмоциональная составляющая. Мы ведь живые люди, у нас есть чувства и особенности характера, и не всегда пазлы сходятся в правильную картинку – иногда несколько частей теряются, а с ними исчезает и целостность. Но все можно исправить, главное:

1. Не копи обиды

Если ты будешь молчаливо терпеть обиды, со временем они сформируют большой снежный ком, который снесет все на своем пути. Говори партнеру сразу, если ты чем-то недовольна. Не в форме обвинения и ультиматума, а просто констатируя факт, спокойным, но уверенным тоном.

2. Не откладывай решение проблемы

Если конфликт уже возник, то вам нужно прийти к общему решению и найти компромиссы. В противном случае эта негативная история может растянуться на несколько дней (а то и недель/месяцев), всплывая снова и снова.

3. Будь чуткой

Какой бы сложной ни была ситуация, и как бы тебе не хотелось наречь любимого человека самыми злыми обзывательствами, которые тебе известны – не делай этого. Уважай его чувства и будь сдержанной. Состояние истерики еще никого не красило.

4. Не молчи

Говорить – вот одна из самых важных составляющих крепких отношений. Обсуждайте все, что происходит в вашей жизни: изменения, последствия, которые они повлекли за собой, чувства, эмоции, вызванные теми или иными событиями. Недосказанность и попытка решить все самостоятельно только навредит: на то вы и пара, чтобы идти по жизни рука об руку.

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