Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как она это делает: секреты похудения Кейт Миддлтон

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Кейт Миддлтон — настоящая икона стиля и образец для подражания для большинства девушек не только Британии, но и всей Европы. За ее изменениями, как личностными, так и внешними вот уже на протяжении пяти лет неустанно следит общественность, которую герцогиня еще ни разу не подводила.

Кейт — яркий пример того, чего можно добиться, имея цель, желание и стальную волю. Из пухленькой студентки, она превратилась в настоящую леди, которая вдохновляет огромное количество людей, заставляет подражать ей, пишет Ivona.bigmir.net.

За две беременности и пять лет идеального брака, Миддлтон не только не набрала ни одного лишнего килограмма, но и обрела фигуру намного лучшую, чем была у нее до этого. Кейт носит довольно маленький размер одежды (6 по британским меркам) и имеет атлетическую, накачанную фигуру. Как ей удается совмещать все?

Не удивительно, что ответом на этот вопрос будет всего лишь один — спорт. Кейт регулярно занимается разнообразными силовыми тренировками и ведет активный образ жизни, любовь к которому ей привили ее родители. Итак, как тренируется герцогиня Кембриджская?

Планка

Все знают, но не все делают. Планка заставляет работать все мышцы тела одновременно и позволяет поддерживать их в тонусе. К тому же, выполнять планку можно где угодно.

«Это упражнение очень хорошо подтягивает мышцы, – рассказывает инсайдер. – Как правило, Кейт выполняет три вида планки: классическую, боковую и так называемый «скайдайвинг» (когда тело принимает горизонтальное положение, как будто вы прыгаете с парашютом). Каждую из них она держит по 45 секунд и повторяет по 10 раз».

Делая планку, нужно принять горизонтальное положение тела и упереться руками на пол, как при отжимании. Корпус прямой, опора на руки и ноги. Оставаться в положении настолько долго, насколько можешь. Поверь, это не так просто, как выглядит.

Кроссфит и другие активности

Одной планкой сыт не будешь и отличную фигуру не получишь. Кейт занимается и другими видами физической активности, которые позволяют ей поддерживать фигуру в форме.

Так, она предпочитает кроссфит. Это система тренировок, созданная Грегом Глассманом, тренером из Калифорнии. Включает в себя элементы всех видов спорта:

    тяжелая атлетика;

    бег;

    приседания и другие физические активности.

Упорное занятие кроссфитом позволяет получить отличную фигуру и спортивную подготовку солдата.

Кроме того, она занимается бегом и принимает участие в различных марафонах, практикует физкультуру и дыхательные упражнения, прыгает на скакалке и занимается на гребном тренажере.

Кейт также катается на велосипеде и лыжах, подавая отличный спортивный пример своему мужу и подтверждая образ идеальной герцогини и любимицы миллионов.

Правильное питание

Но одним спортом ты стройным не будешь, поэтому Кейт также соблюдает систему правильного питания, критично относясь ко всему, что попадает ей в рот.

Каждое утро и во время ланча Кейт пьет смузи, содержащие водоросли спирулина, капусту кале, японский порошковый зеленый чай Маття, шпинат, кинзу, зеленый салат и голубику.

Она не ест сладкого, только иногда позволяя себе голубику с миндальным молоком.

Диета Кейт – 100% органическая. Ее рацион включает салаты и сезонные фрукты, содержащие большое количество антиоксидантов. К тому же герцогиня всегда знает свою меру в вине и часто ограничивается лишь одним бокалом шардоне по вечерам.

Кроме того, Кейт большое внимание уделяет уходу за кожей, который также выглядит как настоящий ритуал, а не просто ежедневная рутина.

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