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Как прийти в форму к 8 Марта: простые советы

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8 Марта вот-вот наступит, поэтому оставшееся время потрать на мини-разгрузку.

Начинай утро правильно

Каждое утро стоит начинать со стакана теплой воды с лимоном и щепоткой куркумы (она помогает избавиться от вздутия живота и способствует пищеварению). Лучше всего выпивать литр воды за 45 минут до завтрака. Этот совет не подходит людям с повышенной кислотностью, пишет Ivona.bigmir.net.

Готовь полноценный завтрак

До 8 марта времени совсем мало, поэтому от сахара следует отказаться полностью и в любых проявлениях. Зато на завтрак можно себе позволить сложные углеводы в виде каш. Чтобы насытиться и получить достаточное количество витаминов и микроэлементов, добавляй белок, например, яйца.

Перекусывай с умом

Лучший снек – это смузи из овощей и фруктов. Один из самых распространенных рецептов – это микс из сельдерея, имбиря, капусты, лимона и половины яблока. В день тренировки можно добавить банан.

Делай ставку на белок

На обед углеводы (даже сложные) не позволительны. Зато белок в виде мяса или рыбы и клетчатка в виде овощей только приветствуется. Важен также и способ приготовления – ничего жареного! Кстати, количество соли тоже следует урезать.

Усиль тренировки

Поход в тренажерный зал теперь превратится для тебя в настоящее испытание, но красивые формы к 8 марта того стоят. Посоветуйся с тренером, он наверняка поможет тебе подобрать более насыщенную программу. Скорее всего, тебе придется весь упор делать на кардио. Если ты занимаешься дома – обрати внимание на уроки известного тренера Джиллиан Майклс.

Не забывай про массаж и скраб

Кожа нуждается в поддержке еще больше, когда ты худеешь. Поэтому массаж и скраб – то, что тебе нужно. Найди в интернете видео-урок плюс рецепт скраба и приступай к борьбе с целлюлитом. Уже за неделю кожа будет в тонусе!

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