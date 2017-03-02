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Самый полезный десерт: как приготовить лимонный курд всего из трех ингредиентов

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Лимонный курд — это своего рода заварной крем на фруктовом соке. Это классика, которая еще не слишком распространилась в наших краях. Его можно использовать с тостами, в тартах, пирожных, хорошо пойдёт к макаронам (пирожное). Крем получается довольно плотный, а постояв в холодильнике набирает хорошую структуру. Кроме того, посмотрите какой отличный яркий цвет – такой завтрак точно поднимет настроение и зарядит на целый день.

Помимо особенного вкуса, лимонный курд – кладезь витаминов. Основа курда – лимон, а мы знаем, какими антибактериальными свойствами он обладает. Все благодаря витамину С, укрепляющему иммунную систему и действующему как антиоксидант. В лимоне находятся пектин, биофлавоноиды, эфирные масла, органические кислоты, тиамин, рибофлавин, витамины D, А, В2 и В1, а также витамин, который характерен для цитрусовых ― рутин (витамин Р). А мы будем есть его на десерт, пишет Хочу.

В нашем лимонном курде всего три ингредиента, и это абсолютно не умаляет его вкуса, а пользы только прибавляет. В нем нет сахара, и если правильно подобрать натуральный сахарозаменитель, ваш лимонный курд станет сплошной баночкой пользы. Которой можно будет не просто наслаждаться, но и лечиться.

Рецепт диетического лимонного курда

Что понадобится:

    2 лимона

    2 яйца

    натуральный сахарозаменитель

Что нужно сделать:

С лимонов стираем цедру и выжимаем сок, вбиваем к этой смеси яйца, пробиваем блендером до однородности. Ставим на огонь и, непрерывно помешивая, доводим до кипения (соответственно, до загустения). Добавляем натуральный сахарозаменитель по вкусу, остужаем, и наслаждаемся! Для длительного хранения можно перелить в стеклянную баночку и поместить в холодильник.

В классическом же рецепте (для тех, кто не придерживается правильного питания) лимонный курд готовится как обычный заварной крем, в котором вместо молока - лимонный (или другой цитрусовый) сок. На один лимон идет одно яйцо, 50г сахара и 10-15 г сливочного масла. В зависимости от лимонов крем может получиться более или менее кислым, поэтому лимонный сок можно разбавлять апельсиновым или мандариновым соком. Также очень популярен такой крем из лаймов.

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