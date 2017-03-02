Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как грамотно отказать мужчине в сексе

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Грамотно – это так, чтобы не обидеть человека, близости с которым ты не хочешь, но при этом питаешь к нему теплые чувства. Или так, чтобы не вызвать его агрессивной реакции.

Отказывать в сексе тоже надо уметь правильно. В этом деле есть несколько тонкостей: откажешь слишком мягко – будешь выглядеть неуверенно, и он продолжит попытки. Откажешь слишком твердо – реакция может быть очень неожиданной. Давай попробуем разобраться в этом вопросе вместе, передает Ivona.bigmir.net.

Начнем с того, что многое зависит от твоего отношения к человеку. Если ты боишься его обидеть, ранить его чувства, то отказывать надо осторожно. Если же ты уверена в том, что жизнь тебя с этим человеком больше не сведет и в следующую минуту ваши пути разойдутся навсегда, то можно обсудить и другие варианты отказа.

Читай, как должен выглядеть отказ от секса в разных ситуациях.

Отказываем мягко

«Не хочу», – самый простой и доходчивый вариант отказать в сексе, но он не всегда работает.

Ты не обязана объяснять причину отказа, но в некоторых случаях тебя могут загнать в глухой угол. Представь, что твой потенциальный парень – зануда. Он смотрит на тебя круглыми голубыми глазами, и единственная его вина перед тобой заключается в том, что он тебя хочет, а ты его – нет. Он хороший и со всех сторон положительный человек, он робко притрагивается к тебе, а в его глазах читается мука непонимания. Стоит попасться на эту удочку, и тебе придется сочинять причины отказа, оправдываться и неизбежно чувствовать себя виноватой.

Любые выдуманные тобой отговорки могут ранить его самооценку, поэтому не играй в эти игры и просто скажи, без лишнего драматизма: “Ты мне нравишься, но я не хочу секса с тобой, давай останемся друзьями“.

Ну и, разумеется, общие правила вежливости, тактичности и деликатности никто не отменял. В конце концов, желание, которое ты пробудила – это не вина незадачливого поклонника, а комплимент тебе, причем самый искренний, какой только может быть.

Исключение из правил: когда ты отказываешь в сексе мужу или постоянному партнеру. В этом случае все как раз наоборот: нужно объяснить, почему ты не хочешь секса здесь и сейчас, чтобы не вызвать повода для мыслей из ряда “все, она меня разлюбила“, “у нее есть любовник“ и так далее.

Отказываем твердо

Сексуальная инициатива – мужской удел, в то время как женский удел – флирт. Мы играем глазами, жестами и словами намекая на то, чего нам хочется. Но порой флирт – это просто флирт, желание быть замеченной, завоевать внимание, но не обладать. Если он был воспринят мужчиной неправильно – нужно отказать твердо.

Если не хочешь секса (на данном этапе, по крайней мере) – флиртуй на нейтральной территории. Не ходи к нему в гости и не приглашай в себе, встречайтесь в людный местах, где мужчина не сможет настоять на своем. Поставь четкие границы и не подавай ложных знаков – мужчины не различают полутонов. Не давай повода думать, что ты ждешь активных действий, если на самом деле это не так.

В противном случае – не удивляйся, когда мужчина начнет распускать руки. В девяти случаях из десяти это закончится обычным конфликтом, а вот в десятом – возможно, придется отбиваться. Насильнику нет оправданий, но не стоит создавать тепличных условий для того, чтобы его гнусная натура проявилась во всей полноте.

И самое главное: не связывайся с дураками. Они никаких объяснений и отказов попросту не понимают. Дурак – не обязательно агрессор или насильник, но отказаться от его любовных притязаний так, чтобы не испытать острый приступ мизантропии, почти невозможно.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвниманиеисключениелюбовникотношенияправильнореакцияфлирт
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:00
Плюшевые мишки-шпионы подслушали разговоры тысяч детей и родителей
15:35
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
15:17
Как грамотно отказать мужчине в сексе
14:49
Как она это делает: секреты похудения Кейт Миддлтон
14:30
Все больше женщин рожают после 35: четыре хороших причины подождать с материнством
14:12
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас
13:48
Косметика, которой не должно быть в твоей косметичке: убийственные ингредиенты в составе
13:34
Чем накраситься: бьюти-блендер, спонжик или кисть?
13:16
Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища
12:54
Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников
12:27
Семь способов приучить ребенка есть рыбу
12:13
Психологи: среди молодежи распространяется эпидемия одиночества
11:44
Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину
11:22
Путешествие в Азию: кисло-пряный томатный суп с креветками
11:17
Ученые выяснили неожиданную причину низкого веса новорожденных
20:19
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
19:46
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию
19:25
Напиток, который поможет тебе похудеть
19:00
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
18:42
Выбираем имя малышу, рожденному в марте
Все новости
ФэшнЦеликом
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников

Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников

Напиток, который поможет тебе похудеть

Напиток, который поможет тебе похудеть

1. мар
Восемь доказанных правил похудения, о которых молчат диетологи
Самые читаемые
Два волшебных слова, которые магически воздействуют на мужчину
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас
Напиток, который поможет тебе похудеть
Как грамотно отказать мужчине в сексе
Путешествие в Азию: кисло-пряный томатный суп с креветками
Топ комментариев
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьбольшинствовидеовниманиеволосыдевушкидетиженщинаженщиныжизньингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмужчиныотношенияпроблемырецептспециалистытренировкиудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Думайте сами, решайте сами: таинственная находка заставила жителя Эстонии покраснеть от смущения (фото)

Думайте сами, решайте сами: таинственная находка заставила жителя Эстонии покраснеть от смущения (фото)

Снимок, который взбудоражил Сеть: на селфи школьницы попал призрак (фото)

Снимок, который взбудоражил Сеть: на селфи школьницы попал призрак (фото)

Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

Фото: Владимир Путин познакомился с новым питомцем

16:07
Какая красивая пара: вы только посмотрите, с кем вышел в свет сын Валерии
15:50
Тяжелая болезнь Лидии Федосеевой-Шукшиной остановила борьбу за квартиру
15:31
Самая привлекательная часть тела каждого знака Зодиака
15:11
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение
Rus.Postimees.eeЦеликом
Таави Минник: великая Россия и прибалтийские трусы

Таави Минник: великая Россия и прибалтийские трусы (3)

Виктория Ладынская: проект Домов эстонского языка нельзя доверять MISA – фонд пора закрыть!

Виктория Ладынская: проект Домов эстонского языка нельзя доверять MISA – фонд пора закрыть! (7)

Синоптики: похолодание не за горами

Синоптики: похолодание не за горами

16:03
С помощью госпортала eesti.ee можно узнать, кто наводил о вас справки
15:57
Дизайн ванной комнаты для вашего ребенка
15:53
Россия лишена права принять чемпионат мира по биатлону в 2021 году
15:38
Лаура Дальмайер в Пхенчхане подтвердила статус сильнейшей биатлонистки планеты
ВпрокЦеликом
Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (1)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)

1. мар
Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (9)
Погода
Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша

Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша

Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees