Как грамотно отказать мужчине в сексе

Отказывать в сексе тоже надо уметь правильно. В этом деле есть несколько тонкостей: откажешь слишком мягко – будешь выглядеть неуверенно, и он продолжит попытки. Откажешь слишком твердо – реакция может быть очень неожиданной. Давай попробуем разобраться в этом вопросе вместе, передает Ivona.bigmir.net.

Начнем с того, что многое зависит от твоего отношения к человеку. Если ты боишься его обидеть, ранить его чувства, то отказывать надо осторожно. Если же ты уверена в том, что жизнь тебя с этим человеком больше не сведет и в следующую минуту ваши пути разойдутся навсегда, то можно обсудить и другие варианты отказа.

Читай, как должен выглядеть отказ от секса в разных ситуациях.

Отказываем мягко

«Не хочу», – самый простой и доходчивый вариант отказать в сексе, но он не всегда работает.

Ты не обязана объяснять причину отказа, но в некоторых случаях тебя могут загнать в глухой угол. Представь, что твой потенциальный парень – зануда. Он смотрит на тебя круглыми голубыми глазами, и единственная его вина перед тобой заключается в том, что он тебя хочет, а ты его – нет. Он хороший и со всех сторон положительный человек, он робко притрагивается к тебе, а в его глазах читается мука непонимания. Стоит попасться на эту удочку, и тебе придется сочинять причины отказа, оправдываться и неизбежно чувствовать себя виноватой.

Любые выдуманные тобой отговорки могут ранить его самооценку, поэтому не играй в эти игры и просто скажи, без лишнего драматизма: “Ты мне нравишься, но я не хочу секса с тобой, давай останемся друзьями“.

Ну и, разумеется, общие правила вежливости, тактичности и деликатности никто не отменял. В конце концов, желание, которое ты пробудила – это не вина незадачливого поклонника, а комплимент тебе, причем самый искренний, какой только может быть.

Исключение из правил: когда ты отказываешь в сексе мужу или постоянному партнеру. В этом случае все как раз наоборот: нужно объяснить, почему ты не хочешь секса здесь и сейчас, чтобы не вызвать повода для мыслей из ряда “все, она меня разлюбила“, “у нее есть любовник“ и так далее.

Отказываем твердо

Сексуальная инициатива – мужской удел, в то время как женский удел – флирт. Мы играем глазами, жестами и словами намекая на то, чего нам хочется. Но порой флирт – это просто флирт, желание быть замеченной, завоевать внимание, но не обладать. Если он был воспринят мужчиной неправильно – нужно отказать твердо.

Если не хочешь секса (на данном этапе, по крайней мере) – флиртуй на нейтральной территории. Не ходи к нему в гости и не приглашай в себе, встречайтесь в людный местах, где мужчина не сможет настоять на своем. Поставь четкие границы и не подавай ложных знаков – мужчины не различают полутонов. Не давай повода думать, что ты ждешь активных действий, если на самом деле это не так.

В противном случае – не удивляйся, когда мужчина начнет распускать руки. В девяти случаях из десяти это закончится обычным конфликтом, а вот в десятом – возможно, придется отбиваться. Насильнику нет оправданий, но не стоит создавать тепличных условий для того, чтобы его гнусная натура проявилась во всей полноте.

И самое главное: не связывайся с дураками. Они никаких объяснений и отказов попросту не понимают. Дурак – не обязательно агрессор или насильник, но отказаться от его любовных притязаний так, чтобы не испытать острый приступ мизантропии, почти невозможно.