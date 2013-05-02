Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Жительница города Ичан (провинция Хубэй, Центральный Китай) вышла замуж в 2012 году, но им с мужем не удавалось зачать ребенка естественным путем. Женщина по имени Чен прошла курс лечения от бесплодия в одной из клиник города Ухань, и в августе 2016 года забеременела тройней, сообщает агентство China News Service.

Дети должны были появиться на свет в мае 2017 года, однако 21 февраля у Чен начались схватки, и в два часа дня она родила мальчика весом 1440 граммов. Однако потом схватки прекратились, и врачи решили попробовать сохранить беременность, оставив двух девочек-близнецов в матке. Беременность удалось продлить еще на шесть дней, и девочки появились на свет вечером 27 февраля, пишет Deti.mail.ru.

Акушер-гинеколог, принимавший у Чен роды, подтвердила, что это первый подобный случай в ее практике. Врач объяснила, что отложить рождение девочек оказалось возможным потому, что Чен была беременна так называемой дизиготной тройней, то есть у брата и сестер были отдельные «комнаты» – мальчик развивался в своей плодной оболочке, а обе девочки – в своей.

У всех новорожденных очень низкий вес и они находятся в палате интенсивной терапии. А их мать пока пребывает в растерянности. «Когда я не могла забеременеть, я так мечтала о ребенке. А теперь у меня их трое, и я не знаю, что делать», – приводит слова Чен агентство.

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