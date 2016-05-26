Плюшевые мишки-шпионы подслушали разговоры тысяч детей и родителей

Плюшевые мишки, зайки, котики, слоники, собачки и даже единороги, выпускаемые под брендом CloudPets, помогают общаться детям и родителям, оказавшимся вдали друг от друга. «Умные» зверюшки способны подключаться по Bluetooth к электронным устройствам. С помощью специального приложения родители могут записать голосовое сообщение для ребенка и отправить его мишке или зайке. У игрушки начинает пульсировать сердечко на груди, после чего ребенок может нажать на лапку, услышать голос мамы или папы и послать им ответ. Для того чтобы общаться с помощью CloudPets, владелец игрушки должен зарегистрировать аккаунт, пишет Deti.mail.ru.

Однако, как сообщает сайт Motherboard, производитель «умных» игрушек, компания Spiral Toys, хранит всю базу данных на едином незащищенном сервере. В результате более 800 тысяч пользовательских аккаунтов и около двух миллионов сообщений оказались фактически в открытом доступе. По словам специалиста по интернет-безопасности Троя Ханта, пароли, которыми пользуются владельцы CloudPets, столь просты (самый распространенный – 123456), что хакерам ничего не стоит их взломать. По данным Ханта, подобные хакерские взломы случались за последнее время по крайней мере дважды.

Мало того, как установил другой эксперт, Пол Стоун, игрушки CloudPets с помощью смартфона легко превратить в настоящих шпионов, которые будут передавать информацию о происходящем в доме.

Эти новости пришли спустя буквально несколько дней после того как в Германии запретили к продаже и изъяли из магазинов «умную» куклу Кайлу. Подсоединенная к интернету кукла способна поддерживать с ребенком разговор, но, как выяснили специалисты, помимо этого, Кайла оказалась уязвима к действиям хакеров и, как и CloudPets, может стать шпионом, записывая разговоры и передавая персональную информацию тому, кто в ней заинтересован.