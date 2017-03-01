Четыре причины того, почему второй брак счастливее

Значит ли это, что вступающие в брак во второй раз — счастливее? Может и нет, но определенно есть четыре причины, по которым второй брак может быть удачнее, пишет Soulpost.ru.

1. Совершенство приходит с практикой

У людей во втором браке уже есть опыт. Они знают, что значит жить вместе, как лучше распределять обязанности в доме, чего они хотят и чего не хотят. У них есть хотя бы базовое понимание эффективного общения и решения конфликтов.

2. Оба супруга знают себя уже лучше

Скорее всего это люди, которые не только побывали в браке, но и провели после него некоторое время одни, а значит имели возможность все обдумать и измениться. Не то чтобы они были плохими, но расставание и опыт все равно меняет людей. Мы осознаем и свои ошибки, которые уже стараемся не повторять во втором браке.

3. Оба супруга настроены в этот раз все сделать правильно

Зачем вступать в брак снова без намерения все сделать лучше, чем получилось в первый раз? Адекватные люди снова решатся на свадьбу только тогда, когда будут готовы стараться ради отношений.

4. Такие пары больше благодарны — за второй шанс, за жизнь и любовь, осознавая, насколько они непостоянны. Они ценят эти отношения намного больше и не принимают их как должное.