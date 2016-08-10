Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины

Главный признак – она тетка! С плохой прической, усталыми глазами и отложениями в ненужных местах. Нудная, ворчливая, и с обрезанными крыльями. Что с ней произошло? Вступила в возраст, когда мужчины не нужны, сдалась под грузом обид и разочарований. Почему возраст секретный? Потому, что женщина никому о нем не рассказывает, кроме разве что самых упоротых феминисток. Вы же никогда не видели женщину, которая собрала бы всех в кружок, и оповещала о своем разочаровании в мужчинах. Это попросту неприлично. Хотя что-то мне подсказывает, что и такие бывают, пишет Greatpicture.ru.

Как же понять, что такое случилось? Женщина как будто покрывает свое сердце железом. Сила ее боли такова, что она решает никому больше к нему не подпускать. Она перестает доверять мужчинам, искать мужчин и даже в мыслях не хочет представить, что есть мужчина, который готов в нее влюбиться. Расплата за спокойствие ледяного сердца очень велика. Мымру из служебного романа помните? Вот, это она.

При чем тут сердце? – спросит кто-то. Мужчины – это же в основном про другой орган. Можно спокойно их использовать, не испытывая никаких душевных мук. Я бы, может, и согласилась. Но ведь у женщины сердце всегда причем, правда?

Пару лет назад в моду вошли ванны Клеопатры. Якобы для поддержания молодости Клеопатра использовала сперму молодых рабов. Девочки пробовали, говорят – вранье. Не помогает. Не убирает морщины, и взгляд не светится.

Со спермой кашалота тоже разочарование. Почему? Потому что тут все мимо сердца. Женщину омоложивают и делают красивее только инъекции в самое сердце. Здесь нет места простой сексуальной механике, хотя и она очень важна.

Вы когда-нибудь замечали, что влюбленная женщина хорошеет даже на расстоянии? Даже когда не видит возлюбленного, а общается с ним звонками и смс-ками. Секс у нее в голове, а хорошеет в реальности? Как так?

А все потому, что любовь и страсть действительно готовы творить с нами чудеса. Омолаживать, делать красивыми. Но происходит это только с теми, кто в любовь верит. Остальным так и придется доживать свой век тетками. И дело даже не в морщинах, а в вековой пыли разочарований в глазах.

Так что если меня спросят, до какого возраста женщине нужны мужчины, я скажу – до последнего вздоха. Знаю что больно, что иногда страшно тяжело, и чувствуешь пустоту, и разочарование, и готов уже обрастить свое сердце льдом, лишь бы этого не было… Но – нельзя. Не теткой же умирать. А как вы считаете, есть такой возраст, когда женщинам можно больше не думать о мужчинах и забить на себя как на сексуальный объект?