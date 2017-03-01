Спешите! Объявлен кастинг на конкурс «Мисс весна 2017»

В этом году он пройдет уже в третий раз. К участию приглашаются девушки в возрасте 16-20 лет. Если ты не боишься сцены и камер, ты самобытна и готова бороться за корону и главный титул «Мисс весна-2017» -присылай свою фотографию и короткий рассказ о себе на адрес электронной почты misskevad@gmail.com.

До начала конкурса пройдут различные мастер-классы, в ходе которых участницам покажут и расскажут обо всех необходимых навыках. В день конкурса участницам будут обеспечены услуги парикмахера, визажиста и фотографа.

Нет разницы, на каком языке ты говоришь, какой ты национальности, каков твой рост или взгляды на мир. «Мисс Весна» - это уникальная возможность попробовать свои силы и доказать, что в этой жизни все возможно!