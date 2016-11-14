Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

В обычном магазине человек хотя бы может узнать о составе на этикетке. В интернет-магазинах не указывают уровень сахара, соли, углеводов в каждом конкретном случае. Следовательно, трудно определить действительно полезные продукты, сравнивая товары одного порядка, пишет Meddaily.ru.

Кстати, говорят, шопинг-терапия помогает, если человек страдает из-за неудавшейся личной жизни. Ученые из Университета Вестминстера выяснили, почему данное утверждение может быть правдой. Исследование показало: покупатели получают такую же дозу эмоционального возбуждения, когда в магазине сталкиваются со специальными предложениями и скидочными купонами, как и от сексуального возбуждения.

Именно поэтому товары по специальным ценам так хорошо расходятся. Ученые измерили активность в зонах мозга, отвечающих за эмоциональные переживания, когда добровольцы ходили за покупками и смотрели эротический фильм. Оказалось, подарочная карточка доставляла аналогичное же удовольствие, что и порнография.