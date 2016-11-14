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Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Онлайн-покупки удобны. И многие заказывают через интернет не только технику, одежду или книги, но и продукты питания. Однако данная практика может привести к набору веса. Диетолог Аллан Борушек уверен: делая онлайн-покупки, люди зачастую выбирают не самые здоровые продукты, пишет The Daily Mail. Отчасти это связано с тем, что на сайтах редко отражена информация о питательность продуктов, об их калорийности.

В обычном магазине человек хотя бы может узнать о составе на этикетке. В интернет-магазинах не указывают уровень сахара, соли, углеводов в каждом конкретном случае. Следовательно, трудно определить действительно полезные продукты, сравнивая товары одного порядка, пишет Meddaily.ru.

Кстати, говорят, шопинг-терапия помогает, если человек страдает из-за неудавшейся личной жизни. Ученые из Университета Вестминстера выяснили, почему данное утверждение может быть правдой. Исследование показало: покупатели получают такую же дозу эмоционального возбуждения, когда в магазине сталкиваются со специальными предложениями и скидочными купонами, как и от сексуального возбуждения.

Именно поэтому товары по специальным ценам так хорошо расходятся. Ученые измерили активность в зонах мозга, отвечающих за эмоциональные переживания, когда добровольцы ходили за покупками и смотрели эротический фильм. Оказалось, подарочная карточка доставляла аналогичное же удовольствие, что и порнография.

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