Пятница, 3. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Газировка и красное мясо повышают риск рака груди

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Оказывается, рацион питания в подростковом возрасте влияет на вероятность развития рака груди. Это установили исследователи из Калифорнийского университета, проанализировав данные 45204 женщин. На момент начала исследования участницам было от 27 до 44 лет. Впервые женщины рассказали о своем рационе питания во взрослом возрасте в 1991 году, сообщает Deccan Chronicle.

Ученые оценивали рацион питания участниц каждые 4 года. Кроме того, в 1998 году женщины ответили на вопросы о своем рационе питания в средней школе. Специалисты искали связь между диетой и уровнями маркеров воспаления в крови. Они подсчитали для каждой диеты уровень воспаления. За время исследования у 870 женщин выявили рак молочной железы в до наступления менопаузы, а у 490 участниц - в постменопаузе, пишет Meddaily.ru.

Исследователи разделили женщин на 5 групп в зависимости уровня воспаления, соответствовавшего их диете. Исследование показало: у участниц, чья диета во взрослом возрасте коррелировала с самыми высокими уровнями воспаления, риск развития рака груди в до менопаузы был повышен на 35% по сравнению с женщинами с самыми низкими уровнями воспаления.

Еще ученые обнаружили, что у женщин, чья диета в подростковом была связана с самыми высокими уровнями воспаления, вероятность развития рака до менопаузы оказалась на 41% выше, чем у участниц с самыми низкими уровнями воспаления. Самой опасной была диета, включавшая мало овощей, много сладких и диетических безалкогольных напитков, рафинированного сахара, углеводов, красного мяса и маргарина.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвероятностьвопросыженщиныисследователи
Неделя моды в Милане
галерея!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:14
На каких женщинах женятся современные мужчины
12:42
Лайфхаки для работающей мамы: как все успеть
12:20
Газировка и красное мясо повышают риск рака груди
11:40
Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии
11:33
С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
19:41
Имеет ли значение размер влагалища?
19:16
Светский этикет: что надеть на бал?
18:43
Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют
18:18
Названы безвредные для фигуры углеводные продукты
18:07
Самые распространенные вопросы мужчин о сексе с женщиной и ответы на них
17:50
Весенний салат с курицей и грушей
17:30
Видео: смотрите, как менялись свадебные прически за последние сто лет
17:14
Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса
16:49
Спешите! Объявлен кастинг на конкурс «Мисс весна 2017»
16:33
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины (1)
16:22
Четыре причины того, почему второй брак счастливее
16:00
Плюшевые мишки-шпионы подслушали разговоры тысяч детей и родителей
15:35
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
15:17
Как грамотно отказать мужчине в сексе
14:49
Как она это делает: секреты похудения Кейт Миддлтон
Все новости
ФэшнЦеликом
С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Привычка заказывать еду через интернет грозит набором веса

Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

Радиоволны помогут женщинам подтянуть кожу влагалища

2. мар
Шесть мифов о синдроме поликистоза яичников
Самые читаемые
С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(1)
Три самые красивые, идеальные жены согласно астрологии
Названы безвредные для фигуры углеводные продукты
Без срока годности: 11 продуктов, которые не портятся!
Топ комментариев
Модель из Эстонии Ирени Эрби сразится за титул «Самая красивая девушка в мире»(2)
Смотрите, что надо делать, если вас прижали к стенке и хотят задушить! (1)
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(1)
Ученые рассказали, как детские сады вредят психике малышей (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьвидеовниманиеволосыдевушкиженщинаженщиныжизньингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмужчинамужчиныотношенияпроблемырецептсексспециалистытренировкиудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?

Что творят! Кадры с таллиннских дорог продолжают шокировать: а вас там случайно нет?

Историк моды Александр Васильев: фаллический символ не надо носить рядом с орденом

Историк моды Александр Васильев: фаллический символ не надо носить рядом с орденом (1)

Семь признаков, что ваш ангел-хранитель пытается связаться с вами

Семь признаков, что ваш ангел-хранитель пытается связаться с вами (1)

13:16
Галерея: репетиция конкурса Eesti Laul в самом разгаре. Подсмотрим вместе!?
12:59
Ученые: и дешевый, и дорогой чай в пакетиках опасен для здоровья
12:50
Порнорежиссер сделал предложение несовершеннолетней Диане Шурыгиной
12:22
Столичный Saku Suurhall просто не узнать! Смотрите, как идет подготовка к финалу Eesti Laul
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото: если вы увидите этот автомобиль на дорогах Эстонии, немедленно звоните в полицию!

Фото: если вы увидите этот автомобиль на дорогах Эстонии, немедленно звоните в полицию!

Фото: историческая недвижимость с богатым прошлым ждет нового хозяина на берегу моря в Харьюмаа

Фото: историческая недвижимость с богатым прошлым ждет нового хозяина на берегу моря в Харьюмаа

Синий кит как лампочка во рту

Синий кит как лампочка во рту (1)

13:17
До и после: из неприятного помещения получилась уютная светлая кухня
13:08
Минобороны назвало свои главные достижения
12:56
Пятнадцать важных вещей, на которые необходимо обратить внимание при покупке недвижимости
12:50
Аналитик из США: у стран Балтии есть причины быть обеспокоенными тем, что происходит в Вашингтоне
ВпрокЦеликом
Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Государство сократило финансирование женских приютов: сколько жертв насилия не получат помощи?

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (2)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

1. мар
Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)
Погода
Какая красота! Снимок эстонского фотографа попал в National Geographic

Какая красота! Снимок эстонского фотографа попал в National Geographic

Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша

Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша (1)

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees