Газировка и красное мясо повышают риск рака груди

Ученые оценивали рацион питания участниц каждые 4 года. Кроме того, в 1998 году женщины ответили на вопросы о своем рационе питания в средней школе. Специалисты искали связь между диетой и уровнями маркеров воспаления в крови. Они подсчитали для каждой диеты уровень воспаления. За время исследования у 870 женщин выявили рак молочной железы в до наступления менопаузы, а у 490 участниц - в постменопаузе, пишет Meddaily.ru.

Исследователи разделили женщин на 5 групп в зависимости уровня воспаления, соответствовавшего их диете. Исследование показало: у участниц, чья диета во взрослом возрасте коррелировала с самыми высокими уровнями воспаления, риск развития рака груди в до менопаузы был повышен на 35% по сравнению с женщинами с самыми низкими уровнями воспаления.

Еще ученые обнаружили, что у женщин, чья диета в подростковом была связана с самыми высокими уровнями воспаления, вероятность развития рака до менопаузы оказалась на 41% выше, чем у участниц с самыми низкими уровнями воспаления. Самой опасной была диета, включавшая мало овощей, много сладких и диетических безалкогольных напитков, рафинированного сахара, углеводов, красного мяса и маргарина.