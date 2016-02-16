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Лайфхаки для работающей мамы: как все успеть

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Современным мамам уже недостаточно быть просто хорошими, они стремятся стать идеальными. Статус обязывает успевать все: воспитывать детей, строить карьеру, заниматься спортом, ослепительно улыбаться, сногсшибательно выглядеть в любой ситуации и варить самый вкусный на свете борщ.

Но иногда в погоне за желанием быть идеальной мамы забывают о том, что самый главный семейный ресурс – это они сами, и не замечают, как устают настолько сильно, что сталкиваются с синдромом эмоционального выгорания, пишет Deti.mail.ru.

Лайфхаки для работающей мамы, помогут полюбить себя и научиться находить время на отдых, хотя бы частично снять груз ответственности с хрупких плеч и разрешить себе стать не идеальной, а просто достаточно хорошей мамой.

Важно иметь время для себя. Нет ничего странного в том, чтобы пригласить няню или бабушку на пару часов не для того чтобы поработать, а для того чтобы отдохнуть и заняться чем-то любимым.

Будьте реалисткой

Работая дома, совмещая работу с уходом за детьми, очень важно не попадаться в характерную ловушку. Когда у нас есть какая-то свободная сумма денег, мы думаем, что на нее можно было бы купить то или это, или вот то. И пока мы так думаем, нам кажется, что мы способны иметь все это. А потом покупаем что-то одно и оказывается, что деньги кончились. Точно так же со временем: пока у нас впереди целый день, мы прикидываем, что можно за него успеть – и такое дело, и эдакое развлечение, и отдохнуть, и с детьми побыть, и поработать, и собой заняться. А потом делаем что-то одно из списка, и – полдня нет. Это еще если не случилось ничего непредвиденного, не пришлось срочно кого-то лечить, что-то отмывать или куда-то нестись. В результате – чувство неудовлетворенности собой, состояние «ничего не успеваю» и «всем должна».

Не нужно считать нормой тот идеальный день, который есть в голове: дети спят или играют, а вы в это время совершаете кучу трудовых подвигов, к вечеру освобождаясь, чтобы спокойно пообщаться с мужем. В какие-то дни это удается, в другие все время занимает ребенок, у которого режутся зубы или очень много энергии. В какие-то дни вы сможете работать за компьютером, время от времени прерываясь, чтобы повозиться детьми, и все будут довольны, а в другие у вас будет аврал и детям придется остаться без игры с мамой и без полноценного обеда.

В какие-то дни вы сможете провести приятный вечер с мужем, уложив детей и забив на немытую посуду, в другие вы оба будете раздражены и измотаны, дети не захотят засыпать, а гора посуды из раковины рухнет на пол и разлетится на куски, которые придется собирать. Нормально и то, и другое, это и есть жизнь взрослых людей. Закон Мерфи распространяется и на домашнее хозяйство, поэтому даже очень реалистичный план обычно оказывается на 20-30% оптимистичнее реальности. Учитывайте это при планировании, не считайте «хоккейное» время на все необходимые дела, оставляйте «припуски» на всякого рода детские (и недетские) неожиданности.

Делайте одно важное дело в день

Хороший прием – намечать одно главное рабочее дело дня и стараться сделать его прямо с утра. Тогда все, что вы еще успеете в этот день, будет бонусом и признаком того, что вы не просто молодец, а вообще – супер. А если не получится больше ничего сделать, то молодец-то вы уже. Одно дело мало? На самом деле нет, это 365 важных дел в году. Если бы каждый делал 365 или хотя бы 300 важных полезных дел в году, мы бы жили в другом мире.

Посчитайте, что вам обходится дороже

Большинству из нас не нужна постоянная, на каждый день, домработница, а вот помощь с большой уборкой раз в неделю, с мытьем окон или с развозом детей по кружкам бывает просто спасительной. Пользоваться этими услугами вовсе не признак «барства»: это современно, практично и часто – экономно.

Чтобы преодолеть внутреннее сопротивление, прежде всего нужно посчитать стоимость часа своего рабочего времени. Сколько в среднем вы можете заработать за час? Очень часто выясняется, что эта сумма заметно больше той, которую вы отдадите за час работы по уборке санузла и кухни или в ателье за смену молнии в детском комбинезоне.

Люди, которые делают это за деньги, профессионалы, у них наготове все необходимое, они обучены технологиям быстрого и качественного исполнения этой работы. Не лучше ли заплатить им, а высвободившееся время потратить на то, что лучше всего умеете делать вы? Знать примерную цену своего часа – совершено необходимо в современном мире. Сядьте и посчитайте прямо сейчас. Решая, что доверить сервисам, а что – делать самостоятельно, отталкивайтесь прежде всего от своих предпочтений. То есть делайте то, что любите и отдавайте то, что раздражает.

Кто-то любит готовить и ненавидит уборку, кто-то – наоборот. Платить стоит за избавление от неприятного. Как только вы понимаете, что какой-то вид деятельности вас раздражает и истощает, сразу подумайте, на кого бы его спихнуть. Потому что время – деньги, а ваше настроение вообще бесценно.

Заботьтесь о себе

Чем больше у вас нагрузки, связанной с детьми и работой, тем важнее время от времени оказываться в роли получающего заботу. Массаж, СПА, парикмахерская, косметолог – все это подойдет. Даже если речь идет о том, чтобы просто принять ванну дома, будет особенно хорошо, если кто-то наполнит ее для вас и повесит греться полотенце. Не потому, что вы не можете сами, а потому, что получение заботы от других исправит внутренний перекос внутри вас, разгрузит вашу «родительскую», ответственную за все и всех часть и побалует «детскую».

Вообще, получение заботы – лучшее лекарство при сильной усталости. Попросите мужа принести вам чай или бокал вина в кровать, сделать массаж головы, напроситесь к маме на любимые пирожки. Обязательно общайтесь с людьми, которые находятся с вами в горизонтальных отношениях, которые от вас не зависят и ничего не ждут, а просто рады пообщаться. <…> Старайтесь не перегружать планами выходные. Не пытайтесь в каникулы ребенка запихнуть все мыслимые музеи и полезные дела. Главной целью выходных дней должен быть отдых – в том числе и ваш. В том числе – и от слов «надо» и «быстрее, опаздываем».

Отвлеките ребенка

Из картонных коробок можно быстро с помощью ножниц, скотча и маркера соорудить «рабочее место» для ребенка – ноутбук, монитор, клавиатуру – все как у вас. Пусть «поработает» за компанию. Также не стоит выбрасывать сломанные электроприборы и механизмы: если снять с них корпус, внутренности способны заворожить трех-шестилетнего ребенка надолго. Конечно, если он уже не имеет привычки все тянуть в рот.

Хорошая штука – кочан капусты. Его можно долго разбирать, а в процессе – перекусить. Потом можно помыть - и в борщ. Еще один хит – туалетная бумага. Рвать, обматываться, делать дорожки, скомкать в «снежки» и кидать их в коробку. Недорого и убрать потом можно за пару минут.

Привлекайте папу

У ребенка два родителя, их права и обязанности равны. Они решают между собой, кто какую часть работы по уходу и воспитанию берет на себя, и тут никто никому не начальник и не помощник. Если же хочется именно помочь жене, позаботиться о ней, то для этого есть множество возможностей – сделать что-то лично для нее. Кофе в постель, массаж на ночь, любимое блюдо, приятный сюрприз. А подгузник вы меняете ребенку, а не жене. За женщинами обычно ухаживают иначе.

«Дай сюда, ты не умеешь» – очень легко сказать, но возможно, стоит себя спросить: а чего я так боюсь? Что отец сделает все не так идеально, как я придумала? Не так, как я читала в книжке? Не так, как сделала бы я? Что такого ужасного произойдет, если его отец, взрослый, вменяемый человек, любящий этого ребенка, что-то сделает «не так», то есть – иначе? Может быть, еще и лучше получится. А может быть, и хуже, но тогда ведь из ошибок можно сделать выводы.

Если же вы всерьез боитесь, что отец вашего ребенка настолько инфантилен, или глуп, или жесток, что ребенок может всерьез пострадать – такое иногда случается, то это уже основание для срочного обращения за помощью в социальные службы, а не для чтения книжек.

Не забывайте хвалить себя

Ложась спать, мысленно перечислите то, что успели сделать, а не то, чего не успели. Вспомните каждое успешно выполненное дело и похвалите себя. Хвастайтесь сделанным перед детьми и мужем, искренне благодарите, если они создали для этого условия (дети не капризничали, муж играл с детьми, они вместе приготовили ужин и т.п.). Не можете уснуть, так как мучат тревожные мысли о несделанном? Встаньте и составьте список дел на завтра, чтобы не забыть. А утром выделите главное дело, а из остальных минимум треть перенесите на другие дни.

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