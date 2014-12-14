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На каких женщинах женятся современные мужчины

Krasotka.ee
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Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть в первую очередь физически привлекательна и сексуальна, давно устарели.

Исследователи провели социологический опрос среди женатых мужчин и выяснили, что именно толкнуло их сделать предложение своей второй половинке и что они ценят в ней больше всего, пишет РИА ФАН.

Оказалось, что в первую очередь представителям сильного пола важно, чтобы женщина проявляла к ним внимание и заботу. Кроме того, мужчины ценят умение женщины восхищаться их поступками.

Ну а решающим аргументом в пользу того, чтобы надеть любимой кольцо на палец, большинство респондентов назвали умение слушать и доброжелательность по отношению к их друзьям и родственникам. Кроме того, в список наиболее важных качеств жены попали умение создавать уют в доме и хорошо готовить. Как мы видим, феминистические настроения среди женщин и стремление быть независимой никак не отражаются на предпочтениях современных мужчин. Они по-прежнему хотят видеть рядом с собой добрую и хозяйственную особу.

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