Пятница, 3. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как сделать печенье на кокосовом масле

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Прежде всего, тебе нужно вспомнить все, что ты знала о традиционных способах приготовления печенья, собрать эти знания в мусорный пакет и выкинуть в окно. Потому что традиционные рецепты по приготовлению печенья предполагают использование масла (или животного жира) и – вопреки популярному мнению – кокосовое масло не ведет себя как масло. И его поведение таким образом только добавит тебе головной боли. Ты ведь еще никогда не пробовала нарезать холодное кокосовое масло кубиками в муку?

Если нет, позволь мне сохранить немного твоего времени: это не весело. Что еще? Упаковки безвкусного кокосового масла очень уступают ароматному брусочку сливочного. Что я пытаюсь сказать… Прочь все предубеждения!

Итак, мы создадим новые правила для этого печенья. Не будет никакого холодного жира, порезанного в муку и не нужно ничего охлаждать по пол жизни в холодильнике. Это означает, что у тебя могут получиться мягкие и нежные печенья быстрее, чем твоя духовка успевает разогреться, сообщает Хочу.

Не нужны никакие особые ингредиенты и приспособления, чтобы приготовить эти кокосовые печенья. Но что тебе действительно нужно, это ознакомиться с определенной техникой приготовления, которая придаст печенью слоистость. Потому что то, что мы будем использовать здесь, делает наши печенья кардинально отличные от классического веганского печенья. Слои! Они нужны тебе. В противном случае, твое веганское печенье выйдет посредственным. А нет ничего хуже, чем посредственное веганское печенье.

Заметки: если ты захочешь использовать спельтовую муку, одумайся! (Ну или хотя бы следи, что ты соблюдаешь весовые нормы). Мука без глютена может быть использована в этом рецепте, но тебе придется увеличить количество разрыхлителя до 1 столовой ложки (12гр). О чем ты должна помнить – не перегрузи тесто. Если оно до сих пор влажное, после добавления в тесто молока, не переживай, все наладится, как только ты начнешь замес. Для более сладкого печенья добавь 1 ст.л. тростникового сахара.

Печенье на кокосовом масле

Рецепт

    315 гр универсальной не рафинированной муки

    1 ст.л. картофельного крохмала

    1 ч.л. морской соли

    2 ч.л. разрыхлителя

    6 ст.л. рафинированного кокосового масла

    215 гр. миндального молока

Разогрей духовку до 220 градусов. Устели противень пергаментом/селиконовым ковриком. В большой посудине смешай муку, крахмал, соль и разрыхлитель. Полей кокосовым маслом и руками вмешай масло в тесто. Работай над текстурой, пока масло полностью не впитается, и у тебя не получится что-то похожее на то, что на фото номер 2 ниже.

Сделай углубление в центре и влей миндальное молоко. Затем, с помощью спатулы аккуратно мешай тесто от края к центру. Я повторяю: НЕ ПЕРЕСТАРАЙСЯ! Легкая влажность или небольшие комочки – нормально.

Мы на финишной прямой. Присыпь пергамент мукой. Раскатай тесто. Присыпь тесто мукой. затем сложи тесто, подобно тому, как ты бы складывала письмо. Разверни на 90 градусов, так, чтобы длинная часть смотрела на тебя. Затем повтори процесс присыпки, раскатывания и складывания конверта. Пригладь слегка тесто – обещаю, это последняя манипуляция – разрежь тесто на 6 кусочков (используй острый нож, чтобы не осталось лишних клочков). Уложи печенье на подготовленную поверхность для выпекания, взбрыкни миндальным молоком, если пожелаешь. Выпекай при 220 градусах 14-15 минут. Пока печенье не станет золотеть и подпереться сверху. Наслаждайся немедленно! (желательно вместе с кокосовыми сливками и вареньем) Если нужно, печенье может сохраняться до 24 часов, но рекомендуются к уничтожению сразу же по выходу из духовки.

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