С субботы в Кейла-Йоа открыта выставка Александра Васильева «Мода эпохи романтизма в замке Фалль»

Выставка костюмов, аксессуаров и произведений искусства из коллекции Александра Васильева (1958) знакомит зрителя с модой эпохи романтизма, одним из ярких направлений которого, в конце XVIII – первой половине XIX века, стала неоготика. Экспозиция состоит из 25 костюмов, в том числе из платьев второй половины XIX века, созданных в неоготическом стиле, и театральных костюмов, носящих отпечаток любви к Средневековью. Помимо костюмов, на выставке будут представлены портреты, иллюстрирующие развитие европейской моды в эпоху романтизма, а также многочисленные аксессуары. Именно в модных украшениях тех лет, ‒ гребнях, диадемах, ферроньерках, браслетах, пряжках для пояса, фермуарах для сумочек, выполненных из драгоценных металлов, стали и чугуна ‒ наиболее ярко отразилось модное направление неоготики.

Интерес к неоготике нашел свое яркое выражение в портретном и прикладном искусстве, в моде, а также в интерьерах 1820-1840-х годов. Ярким примером неоготической архитектуры стал возведённый в 1831 году, на высоком берегу водопада Кейла-Йоа, и окружённый одним из прекраснейших парков в Европе, замок Фалль – «родовое гнездо» графа А. Х. Бенкендорфа, шефа секретной службы и личного друга Николая I. Строительство этого замка в Эстонии было первой крупной работой выдающегося российского зодчего А. И. Штакеншнейдера. Экспозиция органично вписывается в исторические интерьеры замка, и даёт представление об увлечении Средневековьем в XIX веке.

Александр Васильев выпустил более 40 книг на разных языках, посвящённых истории моды, является обладателем одной из крупнейших в мире частных коллекций, а также дизайнером интерьеров, сценографом, телеведущим, преподавателем и вдохновителем различных модных проектов.

Выставка «Мода эпохи романтизма в замке Фалль» открыта до 2 июня 2017 года. Выставка проходит в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева. Партнер выставки : DECUS Clinic.