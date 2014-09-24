Весенний салат с курицей и грушей

Ингредиенты: куриное филе - 2 шт., груша - 2 шт., салатные листья - 1 пучок, молотая паприка - 0,5 ч. л., соль, перец по вкусу, растительное масло - 2 ст. л.; для заправки: оливковое масло - 5 ст. л., горчица - 2 ч. л., сок половины лимона.

Приготовление:

1. Куриное филе помыть и нарезать кубиками. Посыпать солью, перцем и молотой паприкой и тправить в холодильник мариноваться на несколько часов, пишет Rus.tvnet.lv.

2. Обжарить куриное филе на небольшом количестве растительного масла до готовности (около 10-12 минут).

3. Салатные листья помыть, порвать на кусочки и сбрызнуть небольшим количеством лимонного сока.

4. Груши помыть, очистить от кожицы и нарезать небольшими кусочками.

5. Для приготовления заправки смешать оливковое масло, горчицу и лимонный сок. Взбить венчиком.

6. В тарелки выложить салатные листья и куриное филе. Сверху разложить груши, полить салат заправкой.