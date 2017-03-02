Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Диетологи в очередной раз призвали женщин, озабоченных своей фигурой, не отказываться от употребления углеводов. Они подчеркивают: углеводные продукты – это неотъемлемая часть здорового питания, сообщает Medikforum.ru.

Среди углеводов, которые должны входить в рацион, эксперты отобрали натуральный несладкий попкорн. При условии, что он не карамелизирован и не оснащен другими вкусовыми добавками, такой попкорн станет отличным источником клетчатки, которая улучшает пищеварение и состояние кишечной микрофлоры, утверждают медики.

Другим полезным углеводным продуктом, по мнению диетологов, является нут. В нем содержится большое количество полезных веществ, а также много растительного белка, который дает долгий эффект сытости.

Также эксперты порекомендовали регулярно есть бурый рис, который, отмечают врачи, подходит даже тем, кто худеет на самых строгих условиях. В отличие от белого риса, в нем содержится значительно больше клетчатки, магния, калия и витамина Е, рассказали специалисты.

Вошли в список лучших для здоровья углеводов, помимо этого, и макаронные изделия из муки неотшлифованных грубых сортов, а также крупы – гречка, овес и ячмень.