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Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

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Углеводы считаются врагами стройного тела, но зарубежные диетологи составили список углеводных продуктов, которые, по их словам, не приводят к появлению лишних килограммов. Доводы специалистов на этот счет опубликовало издание The Daily Telegraph.

Диетологи в очередной раз призвали женщин, озабоченных своей фигурой, не отказываться от употребления углеводов. Они подчеркивают: углеводные продукты – это неотъемлемая часть здорового питания, сообщает Medikforum.ru.

Среди углеводов, которые должны входить в рацион, эксперты отобрали натуральный несладкий попкорн. При условии, что он не карамелизирован и не оснащен другими вкусовыми добавками, такой попкорн станет отличным источником клетчатки, которая улучшает пищеварение и состояние кишечной микрофлоры, утверждают медики.

Другим полезным углеводным продуктом, по мнению диетологов, является нут. В нем содержится большое количество полезных веществ, а также много растительного белка, который дает долгий эффект сытости.

Также эксперты порекомендовали регулярно есть бурый рис, который, отмечают врачи, подходит даже тем, кто худеет на самых строгих условиях. В отличие от белого риса, в нем содержится значительно больше клетчатки, магния, калия и витамина Е, рассказали специалисты.

Вошли в список лучших для здоровья углеводов, помимо этого, и макаронные изделия из муки неотшлифованных грубых сортов, а также крупы – гречка, овес и ячмень.

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