А какое платье нравится больше всего вам? Пишите в комментариях!
Видео: 14 самых красивых платьев с премии «Оскар»
3. Март 2017 14:00
Krasotka.ee
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Самый модный журнал в мире Vogue снял видео о самых стильных платьях с «Оскара» этого года.
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